Μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται στο Σύνταγμα (βίντεο)

Κάπνισε….το Σύνταγμα από τους μελισσοκόμους, που βγήκαν για διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Τη….δόξα των αγροτών «ζήλεψαν» οι μελισσοκόμοι που από όλη τη χώρα έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας, για να διαμαρτυρηθούν, προτού ακόμα κλείσει 24ώρο από την αποχώρηση των αγροτών από το ίδιο σημείο.

Οι παραγωγοί μελιού ζητούν να πάψουν οι ελληνοποιήσεις των μελιών, αλλά και καλύτερες τιμές στο πετρέλαιο, καθώς όπως δήλωσε μελισσοκόμος της Πελοποννήσου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τα μελίσσια τους συνεχώς σε διαφορετικά σημεία.

Θέλοντας να δείξει το χαμηλό κέρδος για τους ίδιους και τις υψηλές τιμές στο ράφι, ο εν λόγω μελισσοκόμος ανέφερε χαρακτηριστικά πως, το μέλι «φεύγει» από αυτούς 3-4 ευρώ το κιλό και πωλείται 13- 14 ευρώ στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 500 άτομα και η κυκλοφορία στη Λ. Αμαλίας, διακόπτεται ανά χρονικά διαστήματα.

