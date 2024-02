Κόσμος

Ισραήλ: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε αυτοκινητόδρομο (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την τύχη ανυποψίαστων πολιτών που μπήκαν στο "στόχαστρο" των δραστών.

Τρεις ένοπλοι άνοιξαν πυρ σήμερα με αυτόματα όπλα εναντίον αυτοκινήτων κοντά σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κοντά στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν οκτώ ανθρώπους με αυτή την «τρομοκρατική επίθεση», ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Μααλέ Αντουμίμ, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της προσθέτοντας ότι οι δράστες έφθασαν με όχημα.

A #shooting_attack near Jerusalem #Israel .

1 dead, 2 mortally wounded 4 in different degrees of injury.

3 terrorists who arrived in a vehicle, got out of their vehicle & started shooting from automatic weapons at https://t.co/QudrkhHRqQ: Hamal news

Photo: Police spokeswoman pic.twitter.com/GyOY0EipEj — Louani Idar ?????????????? (@LouaniIdar) February 22, 2024

!?The operation took place on a busy street leading to the main and only entrance of the settlement (Ma'ale Adumim), located on the lands of the Palestinian towns of Al-Eizariya and Al-Aziziyya. #Israel #Palestine #Rafah pic.twitter.com/fbcOtCuBH5 — Ali H Alaji (@alihalaji) February 22, 2024

«Οι τρεις τρομοκράτες (...) βγήκαν από το όχημά τους και άρχισαν να πυροβολούν με αυτόματα όπλα εναντίον οχημάτων που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε μποτιλιάρισμα στην οδό με κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Δύο τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν επιτόπου. Οι έρευνες που διεξήχθησαν επέτρεψαν να εντοπισθεί ένας άλλος τρομοκράτης που επιχειρούσε να διαφύγει και ο οποίος επίσης εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η αστυνομία.

Οκτώ άνθρωποι, που φέρουν τραύματα διαφόρων βαθμών, απομακρύνθηκαν από γιατρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

An armed attack took place in a Jerusalem suburb. Unknown attackers opened fire on cars on the highway.



As a result, 8 people were injured, 3 of them are in serious condition.



Two perpetrators are reported to have been neutralized.#Israel #Palestine #Gaza pic.twitter.com/CtRZVm9MUb — Ulfh3dnar (@Ulfh3dnar_) February 22, 2024

