Life

“The 2night show” – Άννα Μαρία Ντεληγιώργη: Τα τρυφερά παιδικά χρόνια και το όνειρο συνεργασίας με το Γονίδη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ερμηνεύτρια μίλησε με θαυμασμό για το Σταμάτη Γονίδη και τις μουσικές του επιτυχίες που τη συντρόφευσαν στην παιδική της ηλικία.

-

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τετάρτη καλωσόρισε στο «The 2Night Show» και την Άννα Μαρία Ντεληγιώργη. Η νεαρή τραγουδίστρια, η οποία εμφανίζεται στο πλευρό του Λάμπη Λιβιεράτου, μιλάει για την αγάπη της για το τραγούδι, τη συμμετοχή της στο talent show «The Voice», αλλά και για τη συνεργασία της με τον Διονύση Σχοινά στη διασκευή του «Ποτέ».

Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε για τον αγαπημένο της τραγουδιστή Σταμάτη Γονίδη, σημειώνοντας ότι τον θαυμάζει, ότι μεγάλωσε με τα τραγούδια του και ότι όσο μεγάλωνε και καταλάβαινε ότι επρόκειτο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι, ονειρευόταν κρυφά να κατορθώσει να τραγουδήσει μαζί του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αστυνομικοί σκότωσαν άνδρα που τους απειλούσε με... πλαστικό πιρούνι (βίντεο)

Παλαιοχριστιανοί: Ο πατέρας θα ζητήσει να πάρει τον γιο του από το νοσοκομείο

Εορτολόγιο - 22 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα