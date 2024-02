Κοινωνία

“Παλαιοχριστιανός” - Πρώην Δήμαρχος Ερέτριας: Παρείχε κανονικά γραφική δουλειά μέσω ίντερνετ (βίντεο)

Ερωτηματικά προκαλούν οι αντιφάσεις μεταξύ του νυν δημάρχου και του πρώην, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή "Το πρωινό".

Σε αντιφάσεις σχετικά με την καταλληλότητα του 45χρονου «παλαιοχριστιανού» και την ανταπόκρισή του στα καθήκοντα της εργασίας του στο Δήμο Ερέτριας Ευβοίας, πέφτουν μεταξύ τους ο πρώην και ο νυν δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Δημητρόπουλος και Νίκος Γουρνής αντίστοιχα.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και στο Γιώργο Λιάγκα την Τετάρτη ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Δημητρόπουλος, ο άνδρας προσέφερε γραφική δουλειά στο Γραφείο Κινήσεως της Υπηρεσίας Καθαριότητας και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. «Μας είχε δηλώσει ότι μένει μόνιμα στον Ωρωπό Αττικής. Ξέραμε ότι είχε έξι παιδιά και κάποια ζητήματα υγείας, έτσι του επιτρέψαμε να δουλεύει μέσω διαδικτύου. Στον τόπο κατοικίας του από ό,τι ήξερα είχε κανονικά σύνδεση ίντερνετ. Πάντως, δεν είχα ιδέα ούτε για τον τρόπο ζωής του ούτε για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Όταν για οποιονδήποτε λόγο τον καλούσαμε να εμφανιστεί στο γραφείο, ερχόταν κανονικά», τόνισε ο κ. Δημητρόπουλος.

Οι δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα σημείωσε μιλώντας προς τα Μέσα Ενημέρωσης ο νυν δήμαρχος της πόλης, ο οποίος δήλωσε ότι ο υπάλληλος δεν προσέφερε τις υπηρεσίες του και για το λόγο αυτό πρόκειται να κινηθεί εναντίον του πειθαρχική διαδικασία, θέση σε διαθεσιμότητα, διαταγή επιστροφής των δύο μισθών (Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου) που έχει εισπράξει επί της παρούσας δημοτικής αρχής, και εν συνεχεία διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του (απόλυσης). Ο δήμαρχος σχολίασε, μάλιστα, ότι ο Δήμος θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα «διότι λόγω του συγκεκριμένου θέματος, έγινε ρεζίλι σε όλη την Ελλάδα».

Να σημειώσουμε ότι ο 45χρονος βρέθηκε να υπηρετεί στο Δήμο Ερέτριας μετά από μετάταξη από το Δήμο Ηλιουπόλεως Αττικής, τον οποίο αρχικά εργαζόταν και η γυναίκα του ήταν συμβασιούχος υπάλληλος στο Δασαρχείο Αττικής στο Μαραθώνα.

