Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Πέμπτη με ερωτισμούς, πάθη και εντάσεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

«Η συναστρία των Ιχθύων με την Παρθένο θα φέρει έντονο ερωτισμό και φλογερά πάθη τη σημερινή ημέρα» είπε η Λίτσα Πατέρα, την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ερωτισμός θα έρθει πακέτο με εντάσεις, άρα η συμπεριφορά μας αυτές τις ημέρες θα απαιτήσει και ιδιαίτερους χειρισμούς».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





