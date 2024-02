Οικονομία

Οφειλές ΕΦΚΑ: Ρύθμιση ή απώλεια ασφαλιστικής ενημερότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες εξαιρέσεις αναμένεται να εισαχθούν με τροπολογία της Υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

-

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε ήδη να ενημερώνει όσους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, έχουν χρέη κάτω των 2.000 ευρώ, προκειμένου να σπεύσουν, έως το τέλος Φεβρουαρίου, να διακανονίσουν το χρέος τους προκειμένου να μη χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Η ισχύς της ασφαλιστικής ικανότητας για 1,4 εκατ. μη μισθωτούς εκπνέει στις 29 Φεβρουαρίου και από την 1η Μαρτίου περίπου 733.300 οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ μη μισθωτοί, εάν συνεχίσουν να έχουν χρέη, θα μπορούν να εξυπηρετούνται μόνο από τις δημόσιες δομές υγείας ως ανασφάλιστοι, ή ιδιωτικά πληρώνοντας το σύνολο της ιατροφαρμακευτικής παροχής. Σύμφωνα όμως με τροπολογία που αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή η υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη θα εξακολουθήσει να παρέχεται κατ' εξαίρεση στα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα των ασφαλισμένων, στα άτομα με αναπηρία καθώς και στους ασφαλισμένους που επλήγησαν από θεομηνίες.

Από την άλλη πάντως, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου δήλωσε ότι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες που και μετά τις 29 Φεβρουαρίου θα έχουν χρέη στον e-ΕΦΚΑ, δεν θα χάσουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, σχολιάζοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι «Οποιοσδήποτε πολίτης έχει ΑΜΚΑ, δηλαδή οποιοσδήποτε ζει νόμιμα στη χώρα, έχει πρόσβαση και μάλιστα δωρεάν στις δημόσιες δομές υγείας».

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, από τους 1,4 εκατ. μη μισθωτούς, περίπου 733.300 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα (έχουν οφειλές). Από αυτούς, οι 169.347 έχουν χρέη ύψους έως 500 ευρώ. Από 501 έως 1.000 ευρώ οφείλουν 51.313 μη μισθωτοί, ενώ άλλοι 35.450 οφείλουν από 1.001 έως 1.500 ευρώ. Συνολικά, έως 2.000 ευρώ έχουν 281.059 οφειλέτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 22 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

4ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: Η ομιλία Κασσελάκη και οι ανοιχτοί λογαριασμοί

Καιρός - Πέμπτη: Τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας