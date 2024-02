Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωκίδα: Σεισμός στην Ιτέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή σε πολλές περιοχές, στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο έγινε η δόνηση, λόγω του μεγέθους της.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, στις 13:21, με επίκεντρο την χερσαία περιοχή της Ιτέας Φωκίδας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση 5 χιλιομέτρων δυτικά - βορειοδυτικά του κέντρου της Ιτέας.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 12,3 χιλιόμετρα.

Θύματα και ζημιές μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Αθήνα: “Κλειστό” το κέντρο λόγω διαδηλώσεων (εικόνες)

Αγρότες διαλύουν μπλόκα και “κλείνουν” τελωνεία