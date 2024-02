Κοινωνία

Εξάρχεια: Μυστήριο με νεκρή γυναίκα και τραυματισμένο άντρα

Τι ισχυρίστηκε ο σύζυγος της γυναίκας. Τι ερευνούν οι αρχές.

Μια υπόθεση θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Εξάρχεια. Ένας άνδρας τηλεφώνησε στις αρχές και δήλωσε ότι η γυναίκα του αυτοκτόνησε.

Όταν οι άνδρες τις αστυνομίας έφτασαν στη κατοικία του ζευγαριού στην οδό Κομνηνών, βρήκαν την γυναίκα νεκρή και με κομμένες τις φλέβες της.

Ο 57χρονος σύζυγός της, ο οποίος είχε καλέσει τις αρχές, έφερε παρόμοια τραύματα στα χέρια του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η γυναίκα του ήταν καρκινοπαθής και αποφάσισαν μαζί να βάλουν τέλος στη ζωή τους κόβοντας ο ένας τις φλέβες του άλλου. Μάλιστα είχαν αφήσει και αποχαιρετιστήριο σημείωμα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να ψεύδεται και να την σκότωσε, προσπαθώντας στην συνέχεια να αυτοκτονήσει.





