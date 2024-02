Καιρός

Καιρός – Παρασκευή: Βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στη δυτική χώρα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 και στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα στα νότια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 13 βαθμούς.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Κυθήρων. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια 4 με 5 και από μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια τμήματα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με ενίσχυση από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

