Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα και τον ημιλιπόθυμο σύζυγο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίπλα στη γυναίκα που ήταν μαχαιρωμένη και νεκρή βρέθηκε ο σύζυγός της. Όλα δείχνουν ότι είχε καταναλώσει χάπια.

-

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε διαμέρισμα της οδού Γ. Σεφέρη, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλης Κοκολάκος.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα κείτονταν νεκρή με εμφανή τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα.

Δίπλα της ήταν ξαπλωμένος σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ο ηλικιωμένος σύζυγός της. Πιθανότατα είχε καταναλώσει χάπια.

Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση μετά από κατάποση χαπιών, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλεύεται.

Το διαμέρισμα έχει αποκλειστεί από την Σήμανση, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Η γυναίκα ήταν 78 ετών και ο σύζυγός της 88.

Αυτός που εντόπισε το ζευγάρι ήταν ο ανιψιός του ζευγαριού, μόλις μπήκε στο διαμέρισμα, περίπου στις 11.30 το πρωί, ήρθε αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ – Παρέμβαση Τσίπρα: Ο Κασσελάκης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη

Κορονοϊός - Γρίπη: δεκάδες θάνατοι σε μια εβδομάδα

Ναύπλιο: Φωτιά σε σπίτι ζευγαριού (εικόνες)