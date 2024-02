Κόσμος

Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι απαγορεύουν τη διέλευση πλοίων που ανήκουν σε Ισραήλ, ΗΠΑ και Βρετανία

Οι ανακοινώσεις ανέφεραν πως η απαγόρευση ισχύει επίσης για πλοία που ανήκουν σε άτομα ή οντότητες των ΗΠΑ ή της Βρετανίας ή φέρουν αμερικανική ή βρετανική σημαία

Πλοία που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ισραηλινά άτομα ή οντότητες και πλοία με ισραηλινή σημαία απαγορεύεται να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοινώσεις υπηρεσίας που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης τις οποίες είδε σήμερα το Reuters.

Οι ανακοινώσεις, που στάλθηκαν σε ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρίες και εταιρίες από το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθι, ανέφεραν πως η απαγόρευση ισχύει επίσης για πλοία που ανήκουν σε άτομα ή οντότητες των ΗΠΑ ή της Βρετανίας ή φέρουν αμερικανική ή βρετανική σημαία.

