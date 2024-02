Κόσμος

Ναβάλνι: “Με πιέζουν να τον κηδέψω στα κρυφά” λέει η μητέρα του (βίντεο)

Παράλληλα η ομάδα του Ναβάλνι ανακοίνωσε ότι το πιστοποιητικό θανάτου του πολιτικού της αντιπολίτευσης γράφει ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Η ομάδα του εκλιπόντος επικριτή του Κρεμλίνου ανακοίνωσε την Πέπμτη στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι το πιστοποιητικό θανάτου του πολιτικού της αντιπολίτευσης γράφει ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Ο ηλικίας 47 ετών Ναβάλνι πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής και η ομάδα και η οικογένειά του ισχυρίστηκαν ότι το Κρεμλίνο τον δολοφόνησε, έναν ισχυρισμό που το Κρεμλίνο απέρριψε με οργή.

Οι κατηγορίες της μητέρας του

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λουντμίλα, κατηγόρησε την Πέμπτη τους Ρώσους ανακριτές ότι την «εκβιάζουν» σε σχέση με την κηδεία του γιού της, λέγοντας ότι προσπαθούν να την εξαναγκάσουν να κηδέψει το παιδί της "μυστικά", χωρίς καν την παρουσία συγγενών.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια έκανε τις δηλώσεις αυτές σε βίντεο που αναρτήθηκε στο You Tube.

Δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση εκ μέρους των Ρώσων ανακριτών.

