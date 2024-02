Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη – ΑΠΘ: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ (εικόνες)

Μολότοφ και πέτρες κατά των ΜΑΤ που απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.

Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και δυνάμεων των ΜΑΤ, σημειώθηκαν έξω από το ΑΠΘ, μετά την πορεία αντιεξουσιαστών κατά του νέου ποινικού κώδικα, το βράδυ της Πέμπτης.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους έβαλαν φωτιά σε κάδο επί της οδού Εθνικής Αμύνης και στη συνέχεια πέταξαν μολότοφ και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χρήση χημικών.

Οι ταραξίες απωθήθηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ εντός του campus του ΑΠΘ.

Πηγή: thestival.gr

