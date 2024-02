Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Πολυκάρπου ιερομάρτυρος επισκόπου Σμύρνης (166).

Μαρτύρων Θεής, Αντωνίου και Κλήμεντος.

Οσιομάρτυρος Δαμιανού, του εν Λαρίσση (1586).

Οσίων Αντιόχου, Αντωνίου, Ιωάννου και Μωυσέως. Γοργονίας Δαμιανού, Ζεβινά, Πολυχρονίου και Δαμιανού εν τη «Νέα Σαμαρεία» της μονής Εσφιγμένου άσκήσαντος.

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 07:05 , η δύση ήλιου στις 18:11 και η Σελήνη είναι 13.8 ημερών.

Ο βίος του Άγιου Πολύκαρπου

Ο άγιος Πολύκαρπος έγινε Χριστιανός σε νεαρή ηλικία. Ήταν μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος τον κατέστησε Επίσκοπο Σμύρνης.

Ο άγιος διακρινόταν για την μεγάλη του σωφροσύνη, την αυστηρότητα του ήθους του και την ολόψυχη αφοσίωση στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Επιτελούσε δε τα επισκοπικά καθήκοντά του με ζήλο αποστολικό.

Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των Χριστιανών επί αυτοκρατορίας Αντωνίου Πίου, ο ανθύπατος της Μικράς Ασίας Στάτιος Κοδράτος συνέλαβε τον Πολύκαρπο και τον διέταξε να απαρνηθεί την πίστη του και να βλασφημήσει δημόσια το Χριστό.

Όμως ο άγιος γέροντας επίσκοπος, με νεανικό σφρίγος, του απάντησε ότι υπηρετεί τον Χριστό επί 86 έτη χωρίς καθόλου να τον αδικήσει, πώς μπορούσε λοιπόν τώρα να τον βλασφημήσει και να τον αρνηθεί;

Ο ανθύπατος τότε διέταξε να τον ρίξουν στη φωτιά, από την οποία βγήκε ανέγγιχτος. Απελπισμένοι οι διώκτες του, τον αποκεφάλισαν στις 23 Φεβρουαρίου 167.

Ο βίος της Αγίας Γοργονίας

Η αγία Γοργονία, ήταν η νεότερη αδελφή του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και κόρη της ευσεβούς Νόννας και του επισκόπου Ναζιανζού Γρηγορίου, ανατράφηκε δε από τούς γονείς της «με παιδεία και νουθεσία Κυρίου».

Αναδείχθηκε ισάξια σε αρετή και αγιότητα βίου και με τους άλλους αδελφούς της. Διακρίθηκε για την οξύνοιά της, την προσήλωσή της στις Άγιες γραφές, ήταν δε κόσμια, σεμνή, διακριτική και ταπεινή στο φρόνημα.

Μία όμως αρρώστια την έστειλε πρόωρα να συναντήσει τον λυτρωτή και νυμφίο Χριστό.

