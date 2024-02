Κόσμος

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

Χωρίς δισταγμούς φαίνεται πως είναι το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε στο λεγόμενο συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του το σχέδιό του, σε αδρές γραμμές, για τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας αφού τερματιστεί ο πόλεμος με τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times of Israel.

Το σχέδιο προβλέπει ότι την «επόμενη μέρα» του πολέμου, όλη η παραθαλάσσια περιοχή θα διοικείται από τον ισραηλινό στρατό, αναφέρει το χθεσινοβραδινό δημοσίευμα.

Αναφέρεται ακόμη, με —μάλλον εσκεμμένη— αοριστία, πως τη διακυβέρνηση θα αναλάβουν «τοπικοί αξιωματούχοι» με «εμπειρία στη (δημόσια) διοίκηση», άνθρωποι χωρίς δεσμούς «με χώρες ή οντότητες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία».

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που κυβερνά μέρος της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δεν αναφέρεται ρητώς στο σχέδιο, αναφέρει το δημοσίευμα, ωστόσο, προσθέτει η εφημερίδα, δεν αποκλείεται η συμμετοχή της στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στο μέλλον.

Οι ΗΠΑ εισηγούνται η «αναμορφωμένη» Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει να δημιουργηθεί, κατ’ αυτή, «Φαταχστάν» (από το όνομα της παράταξης του κ. Αμπάς, της Φάταχ), ενώ κατηγορεί την ΠΑ πως «υποστηρίζει την τρομοκρατία».

Πρόσφατα πάντως, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φάνηκε να αποκλείει επίσης την υλοποίηση της ιδέας ακροδεξιών υπουργών του να υπάρξει νέος ισραηλινός εποικισμός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ, τάσσονται υπέρ της λύσης των δυο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Όμως ο κ. Νετανιάχου απορρίπτει τη λύση των δυο κρατών και διαμηνύει πως ο στρατός του Ισραήλ θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο τόσο της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας.

