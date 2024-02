Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας, οι κάλπες και οι…αντίπαλοι του Κασσελάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το συνέδριο του κόμματος.

-

Με «θόρυβο» και ανατροπές ξεκίνησε χθες το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο, σε ένα κλίμα που ήταν ήδη εκρηκτικό.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε μόλις λίγο πριν από την ομιλία Κασσελάκη, ήταν καταλυτική, βάζοντας όλα τα ζητήματα «στο τραπέζι». Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατεί, στη στάση της παράταξης έναντι της κοινωνίας, στους αποχωρήσαντες, αλλά και σε όσους μένουν κρίνοντας και επικρίνοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά στον ίδιο τον διάδοχό του, προτείνοντας ξεκάθαρα την προσφυγή του στη βάση.

Ο Στέφανος Κασσελάκης «έπιασε το γάντι» που του «πέταξε» ο προκάτοχός του στην προεδρία του κόμματος και κατά την ομιλία του είπε: «φέρτε μου αντίπαλο και πάμε….».

Ξεπροβάλλει, έτσι, το ενδεχόμενο της εσωκομματτικής κάλπης για δεύτερη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε λίγους μήνες.

Τα ονόματα που ακούγονται στους…διαδρόμους είναι μόλις δύο. Του Διονύση Τεμπονέρα και της Όλγας Γεροβασίλη.

Ακόμα όμως και τα δύο αυτά στελέχη είναι δύσκολο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καθώς είναι δύο τα τινά. Αφενός το ότι, το ενδεχόμενο στησίματος της κάλπης είναι επικρατέστερο για τις 10 Μαρτίου, οπότε και θα γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη υποψηφίων περιφερειών και δήμων, κάτι που σημαίνει πως ο υποψήφιος έχει μόλις λίγες ημέρες για να διεκδικήσει το χρίσμα.

Από την άλλη, στην περίπτωση που διεκδικήσει κάποιος την προεδρία του κόμματος, απέναντι από τον Στέφανο Κασσελάκη, θα πρέπει να το δηλώσει έως αύριο και η υποψηφιότητά του να εγκριθεί από το συνέδριο.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη στοά Κεφαλληνίας: Καταστράφηκε υλικό των θεάτρων “Μπροντγουέι” και “Δανδουλάκη”

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

Εορτολόγιο - 23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα