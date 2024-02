Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Ζαχαριάδης: Ασφαλώς και θα υπάρξει υποψηφιότητα απέναντι στον Κασσελάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πέταξε «βόμβες» μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

-

«Απολύτως θετική» χαρακτήρισε την παρέμβαση Τσίπρα ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για όσα έγιναν κατά την πρώτη ημέρα του 4ου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.

«Σηκώνει το μπόι του και λέει τα πράγματα με τον τρόπο που εκείνος τα βλέπει», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και παραδέχθηκε πως, «έχουμε σοβαρό πρόβλημα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ».

Είπε ωστόσο πως, «έχουμε και μία διαδικασία που αυτή η ηγεσία μπορεί να αλλάξει», παρατηρώντας πως, «κατά την περίοδο Κασσελάκη, αντί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει βήμα σταθεροποίησης, το κόμμα κατρακυλά», διαπιστώνοντας πως, «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οργανωτικά και πολιτικά αφυδατωμένος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιστρέψει και φυσικά θα υπάρξει αντιπαραθετική υποψηφιότητα στο συνέδριο», σημείωσε σχετικά το με το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για την προεδρία απέναντι από τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Κατά την άποψή μου ναι, η Όλγα Γεροβασίλη μπορεί να παίξει το συνδετικό ρόλο», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

«Εγώ δεν μπήκα σε κόμμα αντιπάλων. Αυτό είναι μια απολίτικη ,αυταρχική αντιμετώπιση» είπε για την αποστροφή του Στέφανου Κασσελάκη «φέρτε μου αντίπαλο και πάμε…».

«Πρέπει να διεξάγουμε έναν πολιτικό και φυσιολογικό διάλογο στο κόμμα μας, δεν θα το κάνουμε αρένα. Δεν αντιμετωπίζουμε εχθρούς», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Ερωτηθείς αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση επανεκλογής της του Στέφανου Κασσελάκη, ο Κώστας Ζαχαριάδης είπε πως, «εγώ 20 χρόνια έχω αλλάξει τρεις προέδρους και θα αλλάξω και τέταρτο».

Και κατέληξε: «δεν υπάρχει λευκή επιταγή σε κανέναν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα του 4%».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Πάτρα: Τραγικό τέλος για δύο νέους (εικόνες)

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

Εορτολόγιο - 23 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα