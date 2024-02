Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Η θέση της Ελλάδας μετά τη νίκη - πρόκριση του Ολυμπιακού

Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία του UEFA Ranking.

Η Ελλάδα πήρε κι άλλους βαθμούς με τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Φερεντσβάρος, αλλά παρέμεινε στη 17η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 από το Νο 19 της κατάταξης και θέλει να υπερκαλύψει τη διαφορά και να προσπεράσει το Ισραήλ, που είναι στην 16 θέση, έχοντας πάντα μεγάλο στόχο το Νο 15 της κατάταξης, ώστε να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα από τη σεζόν 2025/26.

Η Μόλντε όμως επικράτησε 3-0 της Σλόβαν στη Σλοβακία και έδωσε βαθμούς στη Νορβηγία, που παραμένει σε απόσταση από την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η κατάταξη:

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

15. Νορβηγία 31.125 1/4

16. Ισραήλ 30.375 2/4

17. ΕΛΛΑΔΑ 28.725 2/5

18. Ουκρανία 28.000 0/5

