Νέα Αριστερά: Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Χαρίτση στο Προεδρικό Μέγαρο

Διαβάστε τι ειπώθηκε ανάμεσα στον ηγέτη της Νέας Αριστεράς και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τον πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, εν μέσω μιας "πολύ πυκνής πολιτικής συγκυρίας", όπως ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως δήλωσε ο ίδιος θεώρησε "θεσμική μου υποχρέωση να έρθω να σας ενημερώσω για την κοινοβουλευτική δραστηριότητα της Νέας Αριστεράς, αλλά και για τις πολιτικές μας θέσεις, ενόψει και της ιδρυτικής μας συνδιάσκεψης που ανακοινώσαμε σήμερα το πρωί ότι θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Βεβαίως, βρισκόμαστε και σε μια πολιτική συγκυρία πολύ πυκνή. Αναμένουμε, ενδεχομένως και σήμερα, την κατάθεση από την Κυβέρνηση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που δεκάδες συνταγματολόγοι έχουν αποφανθεί ότι είναι αντισυνταγματικό, παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος, και κατά τη γνώμη μας είναι και ένα νομοθέτημα το οποίο θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Ενώ, βεβαίως, είχαμε πολύ πρόσφατα και την παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών, το ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, το οποίο θεωρούμε ότι δεν αποτελεί κάποια συνωμοσία εναντίον της χώρας μας, αλλά θέτει σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα του κράτους δικαίου στη χώρα μας, τα οποία δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε, είναι ζητήματα στα οποία πρέπει η ελληνική πολιτεία να απαντήσει. Γι’ αυτό είμαι εδώ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την αποδοχή του αιτήματός μου."

Η απάντηση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

"Κύριε Πρόεδρε, να σας καλωσορίσω και εγώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς. Στη δημοκρατία είναι σημαντικό να υπάρχει πλουραλισμός και αντιπολίτευση και φυσικά να γίνεται ένας εποικοδομητικός, γόνιμος διάλογος, στο κοινοβούλιο. Σε όλα τα ζητήματα που αγγίζουν βαθιά την κοινωνία και τα δικαιώματα είναι αυξημένες οι απαιτήσεις όλων μας και η ευαισθησία μας.

Η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, ένα κράτος δικαίου με οργανωμένους δημοκρατικούς θεσμούς, εδραιωμένους εδώ και 50 χρόνια, σε αυτή τη μακρά πορεία της μεταπολίτευσης. Αλλά, βέβαια, μέλημα όλων μας είναι να εγγυόμαστε την ποιότητα αυτής της δημοκρατίας και να προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες θεσμικές δυνατές λύσεις στα ζητήματα που ανακύπτουν.

Οι προκλήσεις και οι διακινδυνεύσεις της εποχής μας είναι πολλές, οι απαντήσεις μερικές φορές είναι σύνθετες, θα περιμένω με ενδιαφέρον να σας ακούσω και να συζητήσουμε."

