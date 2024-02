Οικονομία

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα Α21

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, ανοίγει την προσεχή Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την 11η Μαρτίου και ώρα 18.00.

Θα κλείσει προσωρινά στις 29-3-2024 και ώρα 08.00 για να γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων και η εκκαθάριση της πληρωμής του πρώτου διμήνου έτους 2024.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου, www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

