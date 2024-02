Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Πανσέληνος και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

"Μία πάρα πολύ ωραία όψη η οποία μιλάει για έρωτα από τη μία και από την άλλη έχω μία πανσέληνο η οποία που επειθδή συμμετέχει και ο Κρόνος, μιλά για πρόσωπα κύρους" είπε αρχικά η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

