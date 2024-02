Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα επεισόδια με διλήμματα και... μάχες! (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της συγκλονιστικής σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Παγιδευμένοι σε έναν κυκεώνα συγκλονιστικών γεγονότων, ο Δημήτρης και η Άννα έρχονται αντιμέτωποι ο ένας απέναντι στον άλλον. Χωρίς την πανοπλία της αγάπης, ρίχνονται σε μια μάχη που δεν θα έχει κανέναν νικητή.

Αμείλικτα διλήμματα απειλούν να γκρεμίσουν τον κόσμο τους. Τι θα επιλέξουν τη λογική ή το συναίσθημα, το καθήκον ή την οικογένεια; Την κοινή τους ζωή ή την προδοσία;

Διχασμένοι και αδύναμοι μπροστά στις εξελίξεις, ο Δημήτρης και η Άννα θα ακροβατήσουν επικίνδυνα ανάμεσα σε αυτό που τους ενώνει και σε αυτό που τους χωρίζει.

Θα καταφέρουν να ισορροπήσουν; Ή μήπως, η αρχή του τέλους και για τους δύο ξεκίνησε; Είναι η αρχή του τέλους για τον Δημήτρη και την Άννα; Sneak preview:

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς. H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd. #Pagidevmenoi