Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Τα ομόφυλα ζευγάρια δεν μπορούν να γίνουν νονοί

«Δεν υπάρχει νομικά αναγνωρισμένη παλαιοχριστιανική οργάνωση και δεν έχουν καμιά σχέση με τους παλαιοημερολογίτες», υπογράμμισε.

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος, σε συνέντευξή του στο Action 24, εξέφρασε τη θέση της Εκκλησίας σχετικά με τους αυτοαποκαλούμενους παλαιοχριστιανούς, εκφράζοντας ανησυχία για την έλλειψη προσοχής στα θέματα που αφορούν την εκκλησιαστική πραγματικότητα.

Ο Μητροπολίτης ανέφερε ότι δεν υπάρχει νομικά αναγνωρισμένη παλαιοχριστιανική οργάνωση και εξέφρασε την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα. Επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει σχέση αυτών των ατόμων με τους παλαιοημερολογίτες.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Η υπόθεση είναι προβληματική και η επίφαση που έχουν δώσει πως είναι μια παλαιοχριστιανική αίρεση ή οργάνωση δεν απηχεί σε καμία πραγματικότητα. Δεν υπάρχει παλαιοχριστιανική οργάνωση, δεν υπάρχει νόμιμη τουλάχιστον θρησκευτική οργάνωση με τέτοια ονομασία καταγεγραμμένη στο νόμιμο μητρώο του υπουργείου Παιδείας περί νόμιμων οργανώσεων και θρησκευτικών ομάδων και κοινοτήτων. Άρα οι κύριοι αυτοί λένε ότι θέλουν».

Επίσης, έκανε σαφές ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποια σχέση με τους παλαιοημερολογίτες και υποθέτει ότι ο σκοπός τους είναι να βρουν οπαδούς. «Ο καθένας βέβαια έχει το δικαίωμα να βγαίνει και να λέει ότι θέλει. Νομίζω πως χρειάζεται προσοχή ως προς την διερεύνηση του θέματος και τις εξελίξεις», τόνισε.

Επιπλέον, ο Μητροπολίτης επισημαίνει τη σημασία της διερεύνησης του θέματος και της αποφυγής των υπερβολών και των μεταφυσικών ερμηνειών, καθώς και την ανάγκη για ευαισθητοποίηση και αλληλεγγύη για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν την εκκλησία.

«Μπορεί να είναι και ο σκοπός τους να δημιουργήσουν μια ομάδα, οπαδούς και να δημιουργήσουν μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελεγχθεί», τονίζει ο Μητροπολίτης.

Τέλος, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας εξέφρασε τη θέση της Εκκλησίας σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη βάπτιση, επισημαίνοντας τη σημασία του πιστοποιητικού γάμου για τους υποψηφίους νονούς και νονές. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι δεν είναι λογικό να απαιτεί κάποιος να γίνει νονός ή νονά σε ένα μυστήριο που δεν αναγνωρίζει ή δεν πιστεύει, αναφέροντας ότι και τα ομόφυλα ζευγάρια δεν γίνεται να γίνουν νονοί ή νονές.

