Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Κασσελάκης: Δεν είμαι κολλημένος με την καρέκλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να ενώσει όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία», υποστήριξε σε συνέντευξη του.

-

«Το κόμμα πρέπει να γίνει κόμμα μελών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στο ρ/σ «Κόκκινο». Ερωτηθείς για τη χθεσινή του ομιλία, ο Στ. Κασσελάκης δήλωσε πως δεν σκοπεύει να αναφερθεί στους «πολιτικούς υπολογισμούς» και τις «σκέψεις», τονίζοντας ότι οι «αλλαγές που πρέπει να γίνουν» είναι για να «ταιριάξουν το κόμμα με την κοινωνία».

Δήλωσε, επίσης, ότι είναι «το τελευταίο άτομο που είναι κολλημένο με την καρέκλα του» και ότι θέλει να «προσφέρει στον τόπο» από μια θέση που θα έχει τη «νομιμοποίηση των μελών και της βάσης».

Υπογράμμισε, δε, πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να «ενώσει όλον τον προοδευτικό κόσμο, σε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία» και κάλεσε τον κόσμο του κόμματος να προσέλθει στο ανοικτό συνέδριο.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΚΑ: Ανοίγει τον Απρίλιο - Λειτουργικό το στέγαστρο Καλατράβα

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)