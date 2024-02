Πολιτισμός

Art Newspaper για Γλυπτά Παρθενώνα: Απειλή το “τρύπιο” Βρετανικό Μουσείο

Δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης κάνουν λόγο για διαρροές νερού και υγρασία στις πτέρυγες που στεγάζουν ελληνικές και ασσυριακές αρχαιότητες.

Στις διαρροές που παρατηρούνται στο Βρετανικό Μουσείο, αναφέρεται o Martin Bailey στην εφημερίδα Art Newspaper, επισημαίνοντας ότι η θέα των κουβάδων για να πιάνουν τις σταγόνες είναι πλέον συνηθισμένη και χρειάζονται επιπλέον θερμαντήρες σε ορισμένες αίθουσες για να μειωθούν τα επίπεδα υγρασίας το χειμώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1, στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, ο George Osborne, πρόεδρος του μουσείου, παραδέχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο ότι επί δεκαετίες το κτίριο «επιδιορθώνεται αποσπασματικά και κλείνοντας τις αίθουσες όταν βρέχει». Ο Osborne πιέζει για ένα φιλόδοξο γενικό σχέδιο αναβάθμισης όλου του κτιρίου, ξεκινώντας από τις γκαλερί της λεγόμενης Δυτικής Πτέρυγας -που στεγάζει κυρίως ελληνικές και ασσυριακές αρχαιότητες στο ισόγειο. Αυτό περιλαμβάνει τη μεγάλη αίθουσα με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, τα οποία διεκδικούν εδώ και καιρό οι Έλληνες. Αν και τον Δεκέμβριο ανακοινώθηκε ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός νέου ενεργειακού κέντρου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει με μια αμφιλεγόμενη δωρεά 50 εκατομμυρίων λιρών από την BP, η πρόοδος στο σχέδιο για τις πινακοθήκες έχει επιβραδυνθεί λόγω του σκανδάλου με την κλοπή 2.000 ελληνικών και ρωμαϊκών αντικειμένων. Το μουσείο δεν έχει μόνιμο διευθυντή για να ηγηθεί του έργου και η συγκέντρωση κεφαλαίων θα παραμείνει δύσκολη έως ότου αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ίδρυμα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την εφημερίδα γίνονται επείγουσες επισκευές στις οροφές πάνω από τις αίθουσες 17 (ελληνικό μνημείο Νηρηίδων), 19 (αθηναϊκές αρχαιότητες), 72 (αρχαία Κύπρος) και 92-94 (Ιαπωνία). Σε μια αίτηση σχεδιασμού προς το Συμβούλιο του Κάμντεν πέρσι, το μουσείο ανέφερε ότι απαιτούνται επείγουσες εργασίες «για τον μετριασμό της εισροής νερού που... θέτει σε κίνδυνο σημαντικής ζημίας την ακεραιότητα του κτιρίου και της συλλογής» και για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη «δημόσια ασφάλεια». Ένα ανάλογο πρόβλημα αφορά τα επίπεδα υγρασίας. Σύμφωνα με αποκάλυψη της ε/φ τον Δεκέμβριο του 2022 τα σημαντικά ασσυριακά ανάγλυφα απειλήθηκαν, όταν ασυνήθιστες μετεωρολογικές συνθήκες οδήγησαν στο σχηματισμό υγρασίας στην επιφάνεια των γλυπτών του 9ου αιώνα π.Χ…. Η υγρασία δημιούργησε επίσης προβλήματα στο κεντρικό αρχείο του μουσείου. Αυτό σήμαινε ότι αυτά τα ανεκτίμητα ιστορικά αρχεία έπρεπε να μεταφερθούν το 2017 από την υπόγεια αποθήκη του και να τοποθετηθούν σε προσωρινή αποθήκευση στο στρογγυλό αναγνωστήριο, το οποίο παραμένει κλειστό για τους επισκέπτες. Εκπρόσωπος του μουσείου επισημαίνει ότι το μουσείο είναι 270 ετών «και έχουμε μιλήσει ανοιχτά το ότι χρειάζεται πλήρη ανακαίνιση». Το σχέδιο αντιπροσωπεύει «ένα από τα σημαντικότερα έργα πολιτιστικής ανάπλασης που έχουν αναληφθεί οπουδήποτε στον κόσμο».

Η χρηματοδότηση θα είναι μια σοβαρή πρόκληση για να προχωρήσουν τα σχέδια. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί αριθμοί ή ημερομηνίες, το συνολικό κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισ. λίρες για όλο το κτίριο και να διαρκέσει δεκαετίες. Ένας διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη μεταμόρφωση της Δυτικής Πτέρυγας, η οποία αντιπροσωπεύει 7.500 τετραγωνικά μέτρα, το ένα τρίτο όλων των γκαλερί, αναμένεται να προκηρυχθεί την άνοιξη. Δεδομένου ότι το κτίριο του Bloomsbury είναι διατηρητέο, οι όποιες αλλαγές θα απαιτήσουν πολεοδομική άδεια, αλλά η ελπίδα είναι ότι μπορεί ακόμη να είναι δυνατή η εισαγωγή κάποιας σύγχρονης αρχιτεκτονικής και καινοτόμων εκθέσεων στις γκαλερί…. Εν τω μεταξύ, η αναζήτηση του νέου διευθυντή συνεχίζεται, μετά την παραίτηση του Hartwig Fischer τον περασμένο Αύγουστο λόγω της κλοπής ελληνικών και ρωμαϊκών έργων. Τον Σεπτέμβριο ο Mark Jones, πρώην δ/ντής του Victoria & Albert, ανέλαβε προσωρινός διευθυντής. Η θέση του νέου διευθυντή προκηρύχθηκε, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 26 Ιανουαρίου. Σύντομα θα ξεκινήσουν οι συνεντεύξεις και ο διορισμός ελπίζεται ότι θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο… Τα κύρια καθήκοντά του θα είναι να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο ίδρυμα και να προωθήσει τα πρώτα στάδια του γενικού σχεδίου.

Για το ίδιο θέμα γράφει και η Cristina Ruiz στο Αrtnet που οποίο επισημαίνει ότι το Artnet News διαπίστωσε για πρώτη φορά την έλλειψη των υαλοπινάκων σε επίσκεψη στο μουσείο στις 23 Ιανουαρίου. Καθώς διαδοχικές καταιγίδες έπλητταν τη Βρετανία εκείνη την εβδομάδα, το υλικό που κάλυπτε τους φεγγίτες κουνιόταν και χτυπιόταν στους ισχυρούς ανέμους και τη βροχή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι θερμάστρες είχαν τοποθετηθεί σε όλες τις αίθουσες των Ασσυρίων και στη μεγάλη αίθουσα που περιέχει τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Αυτές οι αίθουσες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του μουσείου, το παλαιότερο τμήμα του κτιρίου, που χρονολογείται κυρίως από τον 19ο αιώνα και το οποίο αναμένεται να ανακαινιστεί. Αν και το μουσείο αρνείται να πει πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες, το Artnet News αντιλαμβάνεται ότι προγραμματίζονται για το τέλος του τρέχοντος έτους ή τις αρχές του 2025.

Όταν το Artnet News επικοινώνησε με το Βρετανικό Μουσείο, τρεις εβδομάδες αφότου παρατήρησε για πρώτη φορά το γυαλί που έλειπε από τους φεγγίτες των γκαλερί, μας είπαν ότι τα υαλοπίνακες δεν θα αντικατασταθούν μέχρι να ξεκινήσει η ανανέωση ολόκληρης της αίθουσας. Το ερώτημα είναι εάν θα αντέξει η αρχαϊκή υποδομή σε αυτές τις γκαλερί για έναν ακόμη χρόνο μέχρι να αναβαθμιστεί πλήρως;

Η κακή κατάσταση των αιθουσών αυτών έχει επισημανθεί πολλές φορές στο παρελθόν. Το 2018, πλάνα από τη διαρροή νερού στην αίθουσα που στεγάζει τα μάρμαρα του Παρθενώνα μεταδόθηκαν από την ελληνική τηλεόραση. Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημείωσε ότι αυτό «ενισχύει το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για την οριστική επιστροφή των γλυπτών στην Αθήνα». Η Μενδώνη μίλησε ξανά κατά της φροντίδας του μουσείου για τις ελληνικές αρχαιότητες στις 17 Φεβρουαρίου, μετά τη διοργάνωση επίδειξης μόδας ακριβώς μπροστά από τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Εν τω μεταξύ, τον Δεκέμβριο, το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε ότι η BP θα διαθέσει 63 εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 10 ετών για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του γενικού σχεδίου του. Ενώ άλλα υψηλού προφίλ ιδρύματα τέχνης, όπως η Tate και η Royal Shakespeare Company, υπέκυψαν στις δημόσιες πιέσεις και τις διαμαρτυρίες περιβαλλοντικών ακτιβιστών και τερμάτισαν τις συνεργασίες τους με την BP, το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι είναι «πολύ ευγνώμων για την υποστήριξη της BP σε αυτό το πρώιμο στάδιο του masterplan». Απαντώντας στην ανακοίνωση, διαδηλωτές της ακτιβιστικής ομάδας Energy Embargo for Palestine, η οποία «απαιτεί» από το Βρετανικό Μουσείο να διακόψει τους δεσμούς του με την BP, μια εταιρεία που περιγράφει ως «επωφελούμενη από την αποικιοκρατική γενοκτονία του Ισραήλ», κατέλαβαν το Great Court του μουσείου για αρκετές ώρες στις 11 Φεβρουαρίου, ενώ ζητούσαν «διεθνές ενεργειακό εμπάργκο στο Ισραήλ»

