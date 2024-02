Τεχνολογία - Επιστήμη

Τεχνητή Νοημοσύνη - “From AI to Z”: οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες (εικόνες)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τίτλο “From AI to Z” που διοργάνωσε ο Όμιλος ANTENNA και το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλειας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη ζωή τους, πώς να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους και πώς να προφυλαχτούν από άγνωστους κινδύνους.

Σε αυτό το κορυφαίο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από πρωτοπόρους επιστήμονες, αρμόδιους φορείς, εξειδικευμένους ερευνητές, κρατικούς εκπροσώπους και ειδικούς που ήδη αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στο μέγιστο σε διάφορους επιστημονικούς και επιχειρηματικούς τομείς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό στο "From AI to Z" Conference”.

“Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του ομίλου ΑΝΤ1 για να δούμε την επόμενη μερα, την επόμενη μερα στα media, την επόμενη μέρα στην κοινωνία την ίδια” είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός.

Ο συντονισμός των θεματικών έγινε από τους παρουσιαστές και δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, Ρίτσα Μπιζόγλη, Μαρία Σαράφογλου, Νίκο Ρογκάκο, Λία Κοντοπούλου και Ηρώ Ράντου.

Ο Μανώλης Σφακιανάκης, Πρόεδρος Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια, Ειδικός Αναλυτής – Ερευνητής Ηλεκτρονικών Εγκλημάτων: η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει, ήρθε, είναι ανάμεσα μας, όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ανθρώπινο μυαλό…δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί θα πρέπει να απολαμβάνουμε όλα τα οφέλη μέσα απο την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μάριος Αναπλιώτης, Founder & CEO, EVLINE Inc είπε πως “όλες αυτές οι δυνατότητες που θα δώσει στο ανθρώπινο είδος το AI θα μπορέσει σε 100 χρόνια από τώρα να είναι ευγνώμονες οι μελλοντικοί άνθρωποι”.

"Κάποια στιγμή οι ηθοποιοί θα αντικατασταθούμε από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά νομίζω θα αργήσει ακόμη αυτό" είπε ο Γιώργος Καραμίχος, ενώ όπως τόνισε "αυτό που με φοβίζει είναι ότι αυτά τα δεδομένα θα βρίσκονται στα χέρια μόνο των πλουσίων, για αυτό χρειάζεται συντονισμένη δράση των κρατών".

Ο Λευτέρης Χαρίτος, Σκηνοθέτης , είπε μεταξύ άλλων πως "το θέατρο είναι Live δεν έχει νόημα η ύπαρξη του AI εκεί. Στη σειρά "Μάγισσα" του ΑΝΤ1 που σκηνοθετώ δημιουργήσαμε μέσω του AI έναν πίνακα για τα σκηνικά της σειράς με αποτέλεσμα ένα πιο χαμηλό κόστος παραγωγής" αποκάλυψε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης

"Υπάρχει μία εξέλιξη που πάντα μας φοβίζει και το βασικό ζήτημα είναι πάντα το οικονομικό" είπε ο επιτυχημένος σκηνοθέτης, Λευτέρης Χαρίτος και τόνισε πως "υπάρχει μαζική κατανάλωση και το AI θα έρθει και σε αυτό το πεδίο θα τα κάνει όλα τέλεια. Στον καλλιτεχνικό χώρο οι άνθρωποι που δημιουργούν γραφικά αλλά και οι συγγραφείς και οι σκηνογράφοι θα είναι από τα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν".

Ο αντιεισαγγελέας εφετών, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά σε όλες τις πιθανές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην δικαστηριακή πρακτική και οργάνωση.

"Η πρόβλεψη και καταστολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς προληπτικά για την αποφυγή εγκληματικής πράξης αποτελεί αρχικά ένα σοκ", είπε στην αρχή της ομιλίας της η υποψήφια διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου, Μελίνα Αναστασοπούλου.

Σε ερώτηση για το αν είναι εφικτή η δημιουργία ενός ψηφιακού δικαστή ο δικηγόρος, Σταύρος Κιτσάκης είπε πως "υπάρχει ηθικό ερώτημα, όμως υπάρχουν απλές δικαστικές αποφάσεις στις οποίες ο δικαστικός λειτουργός μπορεί να απαλλαχθεί και την θέση του να πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη".

"Η ιατρική διαίσθηση με βάση την έρευνα και την εμπειρία του γιατρού είναι αυτό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη" είπε ο Θεόδωρος Ξενάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπεδικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan General .

"Η Τεχνητή Νοημοσύνη έπαιξε σημαντικό ρόλο της περίοδο της πανδημίας του κορονοϊου - πράγμα που δεν είναι ευρέως γνωστό- και αναμένεται να βοηθήσει τον τομέα της Υγείας σε όλα τα επίπεδα, ενώ θα ενισχύσει και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής" είπε ακόμη ο Αντώνιος Ντακανάλης, Kαθηγητής και Eπικεφαλής ερευνητής Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο "Μπικόκα" του Μιλάνου.

"Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται στα επόμενα χρόνια να δώσει λύσεις στην αντιμετώπιση νόσων όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες και το Αλτσχάιμερ" τόνισε ο Γεώργιος Νούνεσης, Διευθυντής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".

Χορηγός του συνεδρίου ήταν η COSMOTE.Θερμοί υποστηρικτές το ΤΑΙΠΕΔ, η EUROLIFE FFH, ο MYTILINEOS και η INTRAKAT.

