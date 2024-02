Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Η ώρα της τιμωρίας... (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

“Η Μάγισσα” έρχεται στον ΑΝΤ1 τρεις φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η ώρα της τιμωρίας έρχεται…

Θα μιλήσει η Πολυξένη;

Θα αποκαλύψει τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του βρέφους

ή θα πάρει το κρίμα πάνω της;

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 59

Η Πολυξένη πρέπει να πάρει μια απόφαση. Θα ομολογήσει τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του βρέφους;

Ο Μάρκος πιστεύει πως πίσω απ’ όλα κρύβεται ο Τζανής, ενώ η Μεταξία βάζει ξανά στο κάδρο των ενόχων τη Δαμιανή.

Ο Τζανής προσπαθεί να πείσει τον Σπήλιο να συμμαχήσουν εναντίον των Λασκαραίων. Θα δεχθούν οι Γερακάρηδες να ακολουθήσουν αυτόν τον παράτολμο δρόμο;

ΤΡΙΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 60

Στον πύργο των Λασκαραίων, ετοιμάζονται για την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου.

Ο Τζανής προτείνει στη Δαμιανή να σταθεί στο πλευρό του και κατά συνέπεια στο πλευρό των Γερακάρηδων.

Θα δεχτεί η Δαμιανή να προδώσει την υπόλοιπη οικογένεια;

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 61

Το πάθος ανάμεσα στον Μιχαήλ και την Αναστασία θ’ αναζωπυρωθεί, φέρνοντας νέα προβλήματα.

Ο Κανέλλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μιχαήλ.

Κι ενώ οι δυο σειριές μέρα με τη μέρα οδηγούνται στα άκρα και ένας καινούριος γδικιωμός φαίνεται πως είναι προ των πυλών, ο Αντρέι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

