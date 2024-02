Κοινωνία

Πυροβολισμοί στα Μέγαρα: Πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Μέγαρα προκαλεί τρόμο στους κατοίκους και 'συναγερμό" στην Αστυνομία.

Στο πόδι για ακόμη μια φορά "σηκώθηκαν' τα Μέγαρα, από πυροβολισμούς, αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Το νέο επεισόδιο με πυροβολισμους καταγράφηκε στον Βλυχό Μεγάρων

Πολίτες ενημέρωσαν για ανταλλαγή πυρων στον οικισμό Ρομά, κινητοποιώντας δυνάμεις της Αστυνομίας, που έσπευσαν στην περιοχή.

