Ρωσία - Ουκρανία: Η “μαύρη” επέτειος του πολέμου (εικόνες)

Σαν σήμερα ξεκίνησε αιματηρή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει στοιχίσει την ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο ανθρώπινος απολογισμός δύο ετών ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με τα ρωσικά και τα ουκρανικά στοιχεία, όμως οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι.

Η Μόσχα και το Κίεβο κρατούν απόρρητες τις στρατιωτικές απώλειές τους και η Ρωσία κρύβει τον αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στις ζώνες που έχει καταλάβει, όπως στην κατεστραμμένη Μαριούπολη.

Ο άγνωστος απολογισμός των αμάχων

Οι επίσημοι απολογισμοί για τους αμάχους που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο του 2022 υπολείπονται πολύ της πραγματικότητας, επειδή δεν έχει καταστεί δυνατό να γίνει ποτέ ένας ανεξάρτητος απολογισμός καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία.

Τον Ιούνιο 2023, οι ουκρανικές αρχές έλεγαν ότι μπόρεσαν να καταμετρήσουν 10.368 αμάχους, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν. «Εκτιμάμε πως το πιθανότερο είναι ο αριθμός να είναι πέντε φορές υψηλότερος. Συνεπώς γύρω στα 50.000» θύματα, είχε διευκρινίσει τότε ο Όλεγκ Γκάβρις, ο κύριος σύμβουλος του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ΟΗΕ θεωρεί επίσης πως ο απολογισμός είναι «σημαντικά υψηλότερος» από τους περίπου 10.000 αμάχους που κατέστη δυνατό να καταμετρηθούν.

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν πως μόνο η πολιορκία της Μαριούπολης (από το Φεβρουάριο ως το Μάιο του 2022), μιας μεγάλης πόλης-λιμανιού στη νότια Ουκρανία που βρίσκεται σήμερα υπό ρωσικό έλεγχο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25.000 ανθρώπους, οι οποίοι ενταφιάσθηκαν σε ομαδικούς τάφους.

Κανένας απολογισμός δεν ανακοινώθηκε ποτέ για άλλες πόλεις, όπως το Μπαχμούτ στην ανατολική Ουκρανία.

Από τη ρωσική πλευρά των συνόρων, ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 145 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο 7X7.

Εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες

Και στις δύο πλευρές, οι στρατιωτικές απώλειες είναι δεδομένα που τα γενικά επιτελεία αποσιωπούν. Πρέπει συνεπώς να στραφεί κανείς σε εκτιμήσεις που γίνονται από τρίτες πηγές.

Τον περασμένο Αύγουστο, οι New York Times, επικαλούμενοι αμερικανούς αξιωματικούς, υπολόγιζαν τις στρατιωτικές απώλειες σε 70.000 νεκρούς και 100.000 ως 120.000 τραυματίες στην ουκρανική πλευρά και 120.000 νεκρούς και 170.000 ως 180.000 τραυματίες στη ρωσική πλευρά.

Στις 29 Ιανουαρίου φέτος, σε γραπτή απάντησή του σ' ένα βουλευτή, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζέιμς Χίπι υπολόγιζε από την πλευρά του τις ρωσικές απώλειες σε περισσότερους από 350.000 νεκρούς και τραυματίες.

Την περασμένη Τρίτη, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μέσα σε δύο χρόνια έχει σκοτώσει ή τραυματίσει σχεδόν 405.000 ρώσους στρατιώτες.

Ο ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού είχε δηλώσει από την πλευρά του το Δεκέμβριο 2023 πως 383.000 ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί ή τραυματισθεί από την αρχή της εισβολής.

Επίσκεψη ηγετών της Δύσης στην Ουκρανία για την 2η επέτειο της εισβολής

Εντωμεταξύ τέσσερις δυτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έφτασαν σήμερα στο Κίεβο σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Ουκρανία κατά τη δεύτερη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στη χώρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρο ταξίδεψαν μαζί στην ουκρανική πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας με τρένο από τη γειτονική Πολωνία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ιταλική κυβέρνηση.

Η Μελόνι προβλέπεται να διοργανώσει τηλεδιάσκεψη αργότερα σήμερα από το Κίεβο, στην οποία θα μετάσχουν ηγέτες από την G7, ενώ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προσκληθεί να μετάσχει στη συζήτηση.

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την συμπαράσταση της χώρας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από την παράνομη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας, που έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και σε ανυπολόγιστες καταστροφές.

Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό του γενναίου ουκρανικού λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της χώρας του. Η συμπαράστασή μας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Ουκρανίας είναι συνεχής και ειλικρινής.

Η θέση μας είναι κατηγορηματική: οι μεταβολές διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων με τη χρήση στρατιωτικής βίας είναι αντίθετες προς τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και συνεπώς μη αποδεκτές.

Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η αποχή από τη χρήση βίας ή την απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αδιαπραγμάτευτες αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η Ελλάδα δεν ξεχνά τα θύματα των ρωσικών επιθέσεων και τις καταστροφές στη Μαριούπολη, στην περιοχή όπου αναπτύχθηκαν πολυπληθείς ελληνικές κοινότητες επί αιώνες.

Παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία στον δίκαιο αμυντικό της αγώνα.

Μακρόν: Η δέσμευσή μας στο πλευρό της Ουκρανίας δεν θα αποδυναμωθεί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία "δεν θα αποδυναμωθεί" και ότι "δεν θα πρέπει να υπολογίζει" σε μια "κούραση των Ευρωπαίων" καθώς συμπληρώνονται δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

"Δύο χρόνια πολέμου. Χτυπημένη και τραυματισμένη, αλλά πάντα όρθια. Η Ουκρανία πολεμά για εκείνη, για τα ιδανικά της, για την Ευρώπη μας. Η δέσμευσή μας στο πλευρό της δεν θα αποδυναμωθεί", υπογραμμίζει ο Μακρόν σε μήνυμα που αναρτήθηκε από την γαλλική προεδρία στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X με αφορμή τη δεύτερη επέτειο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

"Ευρωπαϊκή βοήθεια για την Ουκρανία 50 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερα χρόνια αποφασίστηκε με την υποστήριξη της Γαλλίας την 1η Φεβρουαρίου. Με σαφές μήνυμα: η Ρωσία του προέδρου Πούτιν δεν θα πρέπει να υπολογίζει σε μια οποιαδήποτε κούραση των Ευρωπαίων", προειδοποιεί επίσης η γαλλική προεδρία σε ανακοίνωσή της στο X.

"Η έκβαση αυτού του πολέμου θα είναι αποφασιστικής σημασίας για τα συμφέροντα, τις αξίες και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Γαλλία είναι και θα παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας και του ουκρανικού λαού", σημειώνει επίσης στην ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

