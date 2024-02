Κόσμος

Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drone σε εργοστάσιο χάλυβα (βίντεο)

Το εργοστάσιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε ολόκληρη την Ρωσία.

Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.





Una planta metalurgica en Lipetsk (sur de Rusia) esta siendo pasto de las llamas en estos momentos, probablemente tras haber sido atacada con drones por Ucrania. https://t.co/wkj5ZNqFSU — Marc Marginedas (@marcmarginedas) February 24, 2024

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ukrainska Pravda μεταδίδει ότι διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της NLMK έχει πλέον σβηστεί και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Υπογραμμίζει ότι διερευνώνται οι πληροφορίες για επιδρομή ουκρανικών drones και η αυθεντικότητα των βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εργοστάσιο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες Τούλα (περίπου 150 χλμ νότια της Μόσχας) και Κουρσκ (κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία).

BREAKING:



Ukrainian suicide drones are striking the Novolipetsk Metallurgical Plant in Lipetsk, Russia pic.twitter.com/rVOBnuy0Gh

— Visegrad 24 (@visegrad24) February 24, 2024

Εντωμεταξύ, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Παρασκευή, για δεύτερη συνεχή νύχτα, το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την επιδρομή επλήγη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τουλάχιστον τρεις να ανασυρθούν τραυματισμένοι από τα χαλάσματα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Οδησσού αναφέρει ότι ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τα ερείπια του κτιρίου, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται «σοβαρή».

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστεί για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

