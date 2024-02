Κοινωνία

Τέμπη: Μαραθώνιος 400 χλμ στην μνήμη των θυμάτων (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο υπερμαραθωνοδρόμος Νίκος Κόντης, αλλά και ο γιός μιας γυναίκας που έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, ο οποίος τον συνοδεύει στο εγχείρημα του.

Από τον σταθμό Λαρίσης, από όπου ξεκίνησε η μοιραία επιβατική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών, πριν από έναν χρόνο, ξεκίνησε τον μαραθώνιο των 400 χιλιομέτρων στην μνήμη των θυμάτων, ο Λαρισαίος υπερμαραθωνοδρόμος Νίκος Κόντης.

Μαζί του τρέχει ο Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, γιος ενός θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, μιας γυναίκας 54 ετών που άφησε πίσω της τον σύζυγο και τα 4 παιδιά τους.

Φορώντας μπλούζες με μηνύματα για την τραγωδία και με τον αριθμό 57, όσοι ήταν οι νεκροί, θα τρέχουν κρατώντας ένα κερί που θα ανάβουν σε κάθε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό που θα συναντούν στην διαδρομή τους, όπου θα σταματούν και θα φωνάζουν τα ονόματα όλων των θυμάτων.

Αμφότεροι, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 έκαναν λόγο για έγκλημα που θα μπορούσε να αποτραπεί και ζήτησαν άμεσα να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπαίτιοι για όσα συνέβησαν.

Ο υπερμαραθώνιος στην μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας ξεκίνησε σήμερα από την Αθήνα. Στον τελικό προορισμό, στο σημείο μηδέν, θα φτάσουν έπειτα από τέσσερις ημέρες, δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου περίπου στα μεσάνυχτα, οπότε και συνέβη το κακό πριν από ακριβώς έναν χρόνο.

Ο Νίκος Κόντης, μεταξύ άλλων, έχει τρέξει την διαδρομή των 375 χλμ. από την Σπάρτη στις Θερμοπύλες, των 270 χλμ. του γύρου της Θεσσαλίας , ενώ έχει ολοκληρώσει το Spartathlon (247 χλμ) και τοn Φειδιππίδειο δρόμο (490 χλμ).

