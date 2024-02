Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Θα μείνω και θα γίνω Πρωθυπουργός

Τι είπε για τις εσωκομματικές τριβές, την φυγή στελεχών και την κριτική, τις προθέσεις του και την άρνηση του να ειναι "Πρόεδρος υπό προθεσμία"

«Ναι, θα γίνω πρωθυπουργός», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης σε μια μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο» και διευκρίνισε πως αθ μείνει «τόσο στην Ελλάδα όσο και στο κόμμα 1.000%» μετά την ανάδειξη προέδρου στον νέο γύρο των εσωκομματικών εκλογών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ακόμη «Εγώ θέλω να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Κάνω κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα: Aντί να αποφασίσω εγώ το ψηφοδέλτιο, λέω στα μέλη και τους φίλους του κόμματος "αποφασίστε εσείς ποιοι θέλετε να είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν το κόμμα". Για όσους θεωρούν ότι οι αποφάσεις μου είναι αυταρχικές, το αντίθετο ισχύει. Είμαι εντελώς εγκρατής ως πρόεδρος του κόμματος».

Υπεραμύνεται της πολιτικής του ως Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «Εγώ δεν έδιωξα κανέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνοι αποφάσισαν να φύγουν από την πρώτη μέρα που εξελέγην πρόεδρος. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι; Είναι μερικά στελέχη που είχαν συνηθίσει σε παλιές κομματικές δομές. Το τελευταίο συνέδριο άλλαξε το κόμμα για να δώσει έμφαση και φωνή στη βάση του. Η πρώτη απόδειξη αυτής της φωνής είναι η δική μου εκλογή. Και σε αυτό το μονοπάτι θα συνεχίσουμε».

Τα κυριότερα σημεία από τη συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη

ΕΡ: Η Αριστερά είναι κατακερματισμένη σε διάφορους κομματικούς σχηματισμούς. Θα καλούσατε όσους έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ να το ξανασκεφτούν και να επιστρέψουν;

ΕΡ: Λάθη έχετε κάνει όσον καιρό βρίσκεστε στην ηγεσία του κόμματος;

Κασσελάκης: Προφανώς έχω κάνει λάθη, αλλά δεν μπορεί κανείς να μου καταλογίσει ότι βρήκα μια κατάσταση που ήταν στρωμένο κρεβάτι.

ΕΡ: Οι ευρωεκλογές του Ιουνίου θα είναι το πρώτο προσωπικό σας κρας τεστ. Πού θέτετε τον πήχη;

Κασσελάκης: Εγώ θέλω να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Κάνω κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα: Aντί να αποφασίσω εγώ το ψηφοδέλτιο, λέω στα μέλη και τους φίλους του κόμματος "αποφασίστε εσείς ποιοι θέλετε να είναι οι προοδευτικοί άνθρωποι που θα εκπροσωπήσουν το κόμμα". Για όσους θεωρούν ότι οι αποφάσεις μου είναι αυταρχικές, το αντίθετο ισχύει. Είμαι εντελώς εγκρατής ως πρόεδρος του κόμματος

ΕΡ: Στόχος είναι η πρώτη θέση;

Κασσελάκης: Ναι. Η μεγάλη ανατροπή είναι αυτή. Ο πήχης είναι τόσο χαμηλά, που η πρώτη θέση για εμάς θα είναι να γίνει μια έκπληξη πάνω από τον πήχη. Εάν κάνουμε μια ανατροπή στις προσδοκίες, η πορεία για να γίνουμε κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη.

ΕΡ: Αν έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι τρίτο κόμμα, θα σκεφτείτε να παραιτηθείτε;

Κασσελάκης: Οχι. Και επίσης δεν θα έχει (σ.σ.: πολύ χαμηλό ποσοστό) και δεν θα είναι (σ.σ.: τρίτο κόμμα)

ΕΡ: Θα ηγηθείτε του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές;

Κασσελάκης: Αυτός είναι ο ρόλος μου. Εάν ήταν να είχα εκλεγεί μόνο για τις ευρωεκλογές, να μου το είχανε πει πριν κατέβω για πρόεδρος του κόμματος.

ΕΡ: Ήρθατε για να μείνετε, δηλαδή; Και στη χώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ;

Κασσελάκης: 1.000%. Και νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Δεν υπάρχει τίποτε που μπορεί να κάνει κανείς, εκτός από την ίδια τη βάση του κόμματος, για να με κάνει να αποχωρήσω.

ΕΡ: Πιστεύετε ότι θα γίνετε πρωθυπουργός;

Κασσελάκης: Ναι.

