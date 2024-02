Κοινωνία

Δυτική Αττική: “Σκούπα" με δεκάδες συλλήψεις - Βρέθηκε “στόλος" από κλεμμένα οχήματα (βίντεο)

Πλούσιος ήταν ο απολογισμός της δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας στην Δυτική Αττική. Αίσθηση προκαλούν τα "λαβράκια" που εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας έγινε από την Ελληνική Αστυνομία και σε ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., που συνοδεύεται από βίντεο, αναφέρονται τα εξής:

"Σε εφαρμογή βρίσκεται η υλοποίηση του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας σε περιοχές και εστίες που διαπιστώνεται έντονη παραβατικότητα, ενώ οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής χθες, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2023, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στον Δήμο Αχαρνών και Φυλής, στις Δημοτικές Ενότητες Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων και Καματερού.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέγχθησαν 247 οχήματα και 498 άτομα (από τους οποίους 473 ημεδαποί και 2- αλλοδαποί) και:

προσήχθησαν 62 άτομα,

συνελήφθησαν 21 άτομα, μεταξύ των οποίων 6 για παράβαση του νόμου για τα ναρκωτικά, 2 για απείθεια, 1 για καταδιωκτικά έγγραφα και 12 για Κ.Ο.Κ.,

βεβαιώθηκαν 148 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.,

ανευρέθηκαν 4 μοτοσικλέτες και 3 αυτοκίνητα για τα οποία είχε δηλωθεί η κλοπή τους ενώ ακινητοποιήθηκε ένα όχημα.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

97,9 γρ. ηρωίνης,

0,5 γρ. κοκαΐνης,

ζυγαριά ακριβείας και

20 ευρώ.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν:

10 άδειες ικανότητας οδήγησης,

20 άδειες κυκλοφορίας,

7 ζεύγη πινακίδων καθώς και

3 μονές πινακίδες.

Οι ειδικές επιχειρησιακές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση αποσκοπώντας στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών".

