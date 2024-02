Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος – "Mirror": Επιθετικός ο καρκίνος του, ετοιμάζεται η διαδοχή

Αίσθηση έχει προκαλέσει στη βρετανική κοινωνία το δημοσίευμα που αναφέρει ότι ο μονάρχης αντιμετωπίζει επιθετική νόσο.

Στην Βρετανία αίσθηση έχει προκαλέσει δημοσίευμα της σκανδαλοθηρικής εφημερίδας Mirror σύμφωνα με το οποίο, ο καρκίνος του Βασιλιά Κάρολου είναι επιθετικός και το παλάτι ετοιμάζει με άκρα μυστικότητα την διαδοχή του.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο Ισαάκ Καριπίδης, η εφημερίδα υποστηρίζει ότι η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου είναι χειρότερη απ’ ό,τι αρχικά οι γιατροί εκτιμούσαν, και ότι για το λόγο αυτό το παλάτι σχεδιάζει την διαδοχή του προετοιμάζοντας για επόμενο μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ.

Το δημοσίευμα πάντως αναφέρει επίσης, ότι ο βασιλιάς ελπίζει ότι θα καταφέρει να παραμείνει σε σχετικά καλή κατάσταση τουλάχιστον για μια πενταετία ακόμη, ώστε να παραδώσει το θρόνο του σε ηλικία περίπου 80 ετών.

Αναφορικά με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο πρίγκιπας Χάρι, ειδικά μετά το υπονοούμενο που άφησε ότι μπορεί κάποια στιγμή αν υπάρχει η ανάγκη να επιστρέψει στα πριγκιπικά του καθήκοντα, η εφημερίδα πως αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί καθώς, όπως αναφέρει, «στο παλάτι κανείς δεν εμπιστεύεται πια τον πρίγκιπα Χάρι».

