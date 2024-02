Κόσμος

Σύνταγμα: Μαζικό συλλαλητήριο για την επέτειο της εισβολής στην Ουκρανία (εικόνες)

Η ουκρανική κοινότητα της Αθήνας και οι Έλληνες φίλοι της πλημμύρισαν την Πλατεία ζητώντας κατάπαυση πυρός και ειρήνη.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, συλλαλητήριο με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πραγματοποίησαν το Σάββατο το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα πολίτες και σύμμαχοι του ουκρανικού κράτους.

Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Άννα Νικολάου, αφετηρία του συλλαλητηρίου ήταν στα προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι διαδηλωτές με μια ειρηνική πορεία έφτασαν μέχρι και την Πλατεία Συντάγματος.

Με ουκρανικές σημαίες, πανό, συνθήματα ειρήνης, ουκρανικά τραγούδια στα ηχεία και κάποιοι ντυμένοι με παραδοσιακές ουκρανικές στολές θέλησαν να στείλουν μήνυμα κατάπαυσης του πυρός και να συμπαρασταθούν στον αγωνιζόμενο εντός συνόρων ουκρανικό λαό. Η ουκρανική κοινότητα και οι Έλληνες συμπαραστάτες της έχουν γεμίσει τη πλατεία.

