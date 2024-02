Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Η Όλγα Γεροβασίλη υποψήφια για την προεδρία - 10 Μαρτίου οι εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κ. Γεροβασίλη κάλεσε σε λαϊκή συστράτευση στήριξης του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πορεία για εκλογικές νίκες.

-

Την υποψηφιότητά της για την πορεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε το Σάββατο το απόγευμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πλαίσιο του συνεδρίου του κομματος, η βολευτής και τέως υπουγός Όλγα Γεροβασίλη.

Όπως είναι γνωστό την Παρασκευή 23.02 μεγάλα στελέχη του κόμματος μεταξύ των οποίων οι Αλέκος Φλαμπουράρης, Χρήστος Σπίρτζης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Νίκος Παππάς, Κώστας Ζαχαριάδης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, αλλά και οι Γραμματείς του κόμματος, Ράνια Σβίγκου και Γιώργος Βασιλειάδης είχαν επιδοθεί σε ολονύκτιες διαβουλεύσεις, με στόχο να υπάρξει «ενιαία έκφραση» σε μια κοινή υποψηφιότητα απέναντι σε εκείνη του Στέφανου Κασσελάκη, και λίγο πριν τα μεσάνυχτα είχαν πει στην κ. Γεροβασίλη ότι έπρεπε «να σκεφτεί την προοπτική» να προσέλθουν στις εσωκομματικές κάλπες με ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καλωσόρισε την υποψηφιότητα Γεροβασίλη, σχολίασε χαρακτηριστικά ότι "Στο τέλος της ημέρας, η αλήθεια θα κερδίσει", και ανακοίνωσε ότι οι εσωκομματικές εκλογές θα γίνυον στις 10 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Μνημόσυνο: Ράγισαν καρδιές για τα 57 θύματα (εικόνες)

Βασιλιάς Κάρολος – “Mirror”: Επιθετικός ο καρκίνος του, ετοιμάζεται η διαδοχή

Μέγαρα: Οι πυροβολισμοί και η συμμορία που “έσπερνε” τον τρόμο (βίντεο ντοκουμέντο)