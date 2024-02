Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Τελευταία ευκαιρία για όσους οφείλουν

Ποια είναι η τελευταία μέρα της παράτασης προθεσμίας και ποια η "ποινή" για όσους την παραβιάσουν.

Η 29η Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, για όσους οφείλουν ακόμη την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, με την κυβέρνηση να δίνει παράταση από τα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά και να ετοιμάζει πρόστιμα για όσους δεν είναι συνεπείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, πάνω από 1.500.000 κάτοχοι δεν έχουν τακτοποιήσει την υποχρεωτική αυτή καταβολή, με κίνδυνο να χρεωθεί την 01.03 στο ΑΦΜ των κάτοχων ως ληξιπρόθεσμη οφειλή, το διπλάσιο ποσό των τελών.

Τα ειδοποιητήρια για τις οφειλές καθενός ιδιοκτήτη είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «ΜyCar».

