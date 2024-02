Υγεία - Περιβάλλον

Φαρμακευτική κάνναβη: Τι είπε στον ΑΝΤ1 η πρώτη ασθενής (βίντεο)

Τι λένε στον ΑΝΤ1, ασθενείς αλλά και ειδικοί για τη χρήση φαρμακευτικής κάνναβης.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η διάθεση των τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης για ιατρικούς λόγους είναι πραγματικότητα και στη χώρα μας, καθώς ξεκίνησε η συνταγογράφηση και η διάθεση από τα φαρμακεία. Η πρώτη ασθενής μίλησε στον ΑΝΤ1

"Αρχισα να ψαχνω, να βρω λυσεις γιατι πραγματικα κατερρεα. Ένιωθα ότι κάθε εβδομάδα που περνούσε έκλεινε κι ενας διακόπτης απο το σώμα μου", είπε μεταξύ άλλων.

Η Άννα μητέρα τριών παιδιών αναμένεται να περάσει τις επόμενες ημέρες την πόρτα του φαρμακείου προκειμένου να εκτελέσει την πρώτη συνταγή στη χώρα μας, για την χορήγηση φαρμακευτικής κάνναβης που της έγραψε η γιατρός της, με στόχο να συνεχίσει την θεραπεία για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου που οφείλεται σε ψωριασική αρθρίτιδα.

Η Άννα Πάγκα περιέγραψε: "Όταν ακούσαμε ότι ανοίγει η συνταγογράφηση ηταν δικαίωση, εκλαψα ενιωθα ελευθερη πια να μπορώ να λειτουργώ και να εχω το δικαίωμα να εχω προσβαση στο φαρμακό μου ως ασθενής. Ηδη το 1ο βημα εγινε ειναι παρα πολυ σημαντικο ειναι χιλιαδες οι ασθενείς που υποφέρουν".



Συμφωνα με την αποφαση του εθνικου οργανισμου φαρμακων δικαιωμα συνταγογραφησης για την φαρμακευτική κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς, εχουν στην χώρα μας οι:

Αναισθησιολόγοι

Νευρολόγοι

Οι παθολόγοι με εξειδίκευση στην ογκολογία

Οι παθολόγοι με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία

Ρευματολόγοι

Η Χρυσούλα Καραναστάση, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας για τα κανναβινοεισή αναφέρει: "Μεχρι τωρα οι τροποι με τους οποίους μπορούσε ενας ασθενής να προμηθευτει τα σχετικά φαρμακα ηταν κυριως με παρανομες μεθοδους και βέβαια δεν υπαρχει καμια αξιοπιστια ουτε ως προς την ποιότητα ούτε ως προς την συσταση του καθε προιοντος που μπορει να ειχε στα χερια του ο ασθενής".

Το κόστος της θεραπείας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασθενή καθως τα προϊόντα ανήκουν στα μη αποζημιούμενα φάρμακα.

