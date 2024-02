Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: η στήριξη των G7 και η έκκληση Ζελένσκι

Τη στήριξή τους στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί δήλωσαν οι ηγέτες των G7, ενώ ο πόλεμος μπαίνει στον τρίτο χρόνο.

Οι ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7) δεσμεύθηκαν σήμερα να υποστηρίξουν την Ουκρανία για όσο χρόνο χρειασθεί στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και δήλωσαν ότι θα αναζητήσουν τρόπους για να υποχρεώσουν την Μόσχα να πληρώσει για την καταστροφή που έχει προκαλέσει με την ρωσική εισβολή και τον πόλεμο που διεξάγει κατά της χώρας.

Οι ηγέτες της G7 πραγματοποίησαν βιντεοδιάσκεψη με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου της ρωσικής εισβολής, που έχει κοστίσει την ζωή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και μεγάλες υλικές και οικονομικές καταστροφές.

«Καθώς η Ουκρανία εισέρχεται στον τρίτο χρόνο αυτού του αμείλικτου πολέμου, η κυβέρνηση και ο λαός της μπορούν να υπολογίζουν στην υποστήριξη της G7 για όσο χρόνο χρειασθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομάδας των 7.

Κατά την έναρξη της βιντεοδιάσκεψης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να χορηγήσουν «εγκαίρως» στρατιωτική βοήθεια στην χώρα του.

«Γνωρίζετε πολύ καλά τι έχουμε ανάγκη για να προστατεύσουμε τον ουρανό μας, για να ενισχύσουμε τις χερσαίες μας δυνάμεις, τι έχουμε ανάγκη για να υποστηρίζουμε και να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας στην θάλασσα και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτά είναι ανάγκη να δοθούν εγκαίρως και ότι υπολογίζουμε σε εσάς», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Η G7 υποσχέθηκε επίσης «να αυξήσει το κόστος του πολέμου» στην Ουκρανία για την Ρωσία, να μειώσει τις πηγές εσόδων της και να εμποδίσει τις προσπάθειές της να ανασυγκροτήσει την πολεμική της μηχανή.

«Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε το κόστος του ρωσικού πολέμου, να μειώνουμε τις πηγές εσόδων του και να εμποδίζουμε τις προσπάθειες ανασυγκρότησης της πολεμικής μηχανής (της Ρωσίας), όπως δείχνουν τα πακέτα των κυρώσεων που υιοθετήσαμε πρόσφατα», αναφέρεται στο ανακοινωθέν της G7.

Η σύνοδος αυτή ήταν η πρώτη σύνοδος των ηγετών της οΟμάδας των 7 (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Καναδάς) υπό την ιταλική προεδρία.

Για τον λόγο αυτόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προήδρευσε από το Κίεβο της τηλεδιάσκεψης αυτής έχοντας στο πλευρό της τον καναδό ομόλογό της Τζάστιν Τριντό και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που βρίσκονταν μαζί της στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Κίνα και το Ιράν μπήκαν επίσης στο στόχαστρο του ανακοινωθέντος για την υλική υποστήριξή τους προς την Ρωσία.

«Καλούμε το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει τον ρωσικό στρατό», αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν στο οποίο οι ηγέτης της G7 εκφράζουν επίσης «ανησυχία για τις μεταφορές στην Ρωσία από κινεζικές εταιρείες (...) εξαρτημάτων όπλων και εξοπλισμού για στρατιωτική παραγωγή».

Η G7 κατήγγειλε επίσης «τις βορειοκορεατικές εξαγωγές και την χορήγηση στην Ρωσία βορειοκορεατικών βαλλιστικών πυραύλων».

Γενικότερα, η Ομάδα των 7 δεσμεύθηκε «να αναλάβει δράση κατά των τρίτων που υποστηρίζουν υλικά τον πόλεμο της Ρωσίας και με την επιβολή νέων μέτρων κατά οργανισμών σε τρίτες χώρες» και κάλεσε «τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς να σταματήσουν να στηρίζουν την ρωσική πολεμική μηχανή».

Χωρίς να αναφερθεί ειδικά στις ΗΠΑ και στο μπλοκάρισμα της αμερικανικής βοήθειας από το Κονγκρέσο, η G7 κάλεσε τους χορηγούς της Ουκρανίας να επιβεβαιώσουν την οικονομική τους συμβολή για το 2024.

«Ζητούμε μετ' επιτάσεως την έγκριση της επιπλέον βοήθειας για την κάλυψη των δημοσιονομικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2024», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

Η G7 κάλεσε την Ρωσία να αποσαφηνίσει πλήρως τις συνθήκες του θανάτου του ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, που «θυσίασε την ζωή του αγωνιζόμενος κατά της διαφθοράς του Κρεμλίνου και για την διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών».

«Τιμούμε επίσης το εξαιρετικό θάρρος του Αλεξέι Ναβάλνι», δηλώνουν στο ανακοινωθέν τους οι ηγέτης της Ομάδας των 7.

