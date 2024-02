Κοινωνία

ΑΠΘ - Επεισόδια: Κουκουλοφόροι έκαψαν οχήματα (εικόνες)

Ακόμη μια νύχτα ταραχών, με εμπρησμό μηχανημάτων έργου από τους γνωστούς άγνωστους που χρησιμοποίησαν ως ορμητήτιο το ΑΠΘ.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος, οι δρόμοι γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Κουκουλοφόροι πυρπόλησαν οχήματα και κάδους απορριμμάτων ενώ πέταξαν δεκάδες βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη 1:30 τα ξημερώματα μια ομάδα κουκουλοφόρων βγήκε από την πλατεία χημείου στην οδό Εθνικής Αμύνης και πυρπόλησε κάδους με σκοπό να προκαλέσει την αντίδραση της Αστυνομίας. Άμεσα μία διμοιρία των ΜΑΤ κινήθηκε προς το σημείο των κουκουλοφόρων. Οι νεαροί ταραξίες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με βόμβες μολότοφ και πέτρες.

Κάποιοι από αυτούς πέταξαν βόμβες μολότοφ σε σκαπτικό μηχάνημα, που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Αρμενοπούλου. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα λαμπάδιασε.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να περιορίσουν τη δράση των κουκουλοφόρων με δακρυγόνα. Οι ταραξίες ανασυντάχθηκαν εντός του ακαδημαϊκού χώρου και επιτέθηκαν εκ νέου με βόμβες μολότοφ και πέτρες κατά των αστυνομικών. Αρκετές από τις βόμβες και τις πέτρες κατέληξαν σε σταθμευμένα οχήματα.

Μια βόμβα μολότοφ κατέληξε στον εξωτερικό τοίχο κτηρίου του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς». Παρά τον κίνδυνο από τις μολότοφ και την αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα χημικά, πυροσβέστες επιχείρησαν στην οδό Εθνικής Αμύνης, σώζοντας οχήματα από ολική καταστροφή.

Το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. έδωσε εντολή στις δυνάμεις των ΜΑΤ να εισέλθουν εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και να προχωρήσουν σε συλλήψεις των κουκουλοφόρων. Δύο διμοιρίες μπήκαν εντός του ιδρύματος όμως οι ταραξίες είχαν ήδη βρει καταφύγιο στο εσωτερικό των κτηρίων. Από τις μολότοφ και τις πέτρες προκλήθηκαν φθορές σε έντεκα σταθμευμένα οχήματα. Τέσσερα από αυτά κάηκαν μερικώς. Ένα σκαπτικό μηχάνημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ άλλο ένα υπέστη μεγάλες ζημιές.

Ακολούθησαν προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα για συμμετοχή στα επεισόδια.