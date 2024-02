Ναβάλνι: Θρίλερ με την κηδεία του και καταγγελίες για τον Πούτιν

Κόσμος

Οι φόβοι του Κρεμλίνου και οι συστάσεις προς την οικογένεια του Αλεξέι Ναβάλνι.

Με τη μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι να καταγγέλλει ότι το σύστημα Πούτιν την εκβίαζε να γίνει μια «ήσυχη» κηδεία, αλλιώς δεν θα της παραδιδόταν η σορός του, οι ρωσικές αρχές τελικά παρέδωσαν το άψυχο σώμα του. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι, περισσότερο από μια εβδομάδα μετά το θάνατό του σε φυλακή στην Αρκτική και μετά από ημέρες διαμάχης για το ποιος θα έπρεπε να επιβλέψει την ταφή της σορού του ηγέτη της αντιπολίτευσης, όλα πλέον είναι έτοιμα για να κηδευτεί. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στο αν θα επιτραπεί η πρόσβαση του κόσμου στην κηδεία, ενώ οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές έχουν εξαπολύσει καταιγίδα κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας για τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, για τον οποίο κατηγορούν ευθέως τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Η σορός του Αλεξέι παραδόθηκε στη μητέρα του», ανέφερε η εκπρόσωπός του, Κίρα Γιάρμις, στο X το Σάββατο. «Η κηδεία δεν έχει ακόμη γίνει. Δεν ξέρουμε αν οι αρχές θα παρέμβουν στην πραγματοποίησή της με τον τρόπο που θέλει η οικογένεια».

Η χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, είχε ζητήσει νωρίτερα την παράδοση της σορού του για ταφή, κατηγορώντας τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι χλευάζει τις ορθόδοξες χριστιανικές αξίες και τον «βασανίζει» τον Ναβάλνι και νεκρό. «Τον βασανίσατε ζωντανό και τώρα συνεχίζετε να τον βασανίζετε νεκρό. Κοροϊδεύετε τα λείψανα των νεκρών», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον Πούτιν.

Προηγουμένως και η μητέρα του Ναβάλνι, Λουντμίλα Ναβάλναγια, η οποία είχε πάει στην Αρκτική για να παραλάβει τη σορό, είχε καταγγείλει ότι Ρώσοι αξιωματούχοι την πίεζαν να θάψει τον γιο της «μυστικά» σε ιδιωτική τελετή χωρίς πενθούντες. Οι βοηθοί του Ναβάλνι δήλωσαν ότι οι αρχές απείλησαν να τον θάψουν στην αποικία φυλακών όπου πέθανε, εκτός εάν η οικογένειά του συμφωνούσε με τους όρους τους.

«Θέλουν να με πάνε στην άλλη άκρη του νεκροταφείου σε έναν φρέσκο τάφο και να μου πουν: “Εδώ βρίσκεται ο γιος σας”», δήλωσε η μητέρα του σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube την Πέμπτη τονίζοντας «Δεν συμφωνώ σε αυτό».

Τώρα, όλα τα «φώτα» πέφτουν στο πότε, αλλά κυρίως στο πώς θα γίνει η κηδεία, η οποία ενδέχεται να μετατραπεί σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του Πούτιν. Με τη μητέρα του, Λουντμίλα, να βρίσκεται ακόμα στο Σάλεκχαρντ, στην επαρχία Γιαμάλο-Νενέτς της Αρκτικής, οι συνεργάτες του Ναβάλνι λένε ότι η κηδεία δεν έχει ακόμα κανονιστεί, καθώς και ότι το Κρεμλίνο προσπαθεί να εμποδίσει τη δημόσια κηδεία, η οποία θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα δημόσιο κύμα υποστήριξης για το κίνημα του Ναβάλνι και την αντίθεσή του στον Πούτιν. «Δεν ξέρουμε αν οι αρχές θα παρέμβουν για να πραγματοποιήσουν την κηδεία όπως θέλει η οικογένεια και όπως αξίζει στον Αλεξέι», αναφέρουν.

Ο Ρώσος ηγέτης, όπως αναφέρει το protothema.gr, ο οποίος ως γνωστόν δεν είπε ποτέ δημόσια το όνομα του Ναβάλνι, δεν έχει σχολιάσει τον θάνατο του πιο ηχηρού επικριτή του, που πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε σωφρονιστική αποικία υψίστης ασφαλείας στην Αρκτική, ενώ εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών με την κατηγορία του «εξτρεμισμού». Το όνομα του Ναβάλνι, ωστόσο, επαναλαμβάνουν πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, οι οποίοι κατήγγειλαν τον θάνατο του Ναβάλνι, λέγοντας ότι ήταν σαφές ότι η Ρωσία ήταν υπεύθυνη, με πολλούς να κατηγορούν συγκεκριμένα τον Ρώσο πρόεδρο.

Ωστόσο, η Ρωσία αρνήθηκε κάθε ευθύνη, λέγοντας ότι πέθανε από φυσικά αίτια. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «απολύτως αβάσιμες, θρασύτατες κατηγορίες για τον επικεφαλής του ρωσικού κράτους». Ως... απάντηση η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε περισσότερες από 600 νέες κυρώσεις στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ το ίδιο έκανε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έβαλε στη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων Ρώσους αξιωματούχους, αλλά και ντόπιους πολιτικούς και ανθρώπους που, όπως αναφέρθηκε, ήταν «υπεύθυνοι για την παράνομη απέλαση και τη στρατιωτική επανεκπαίδευση των ουκρανικών παιδιών».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι κυρώσεις έρχονται ως απάντηση στον «βάναυσο κατακτητικό πόλεμο» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και στον θάνατο του Ναβάλνι, προσθέτοντας ότι «εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι ο Πούτιν θα πληρώσει το τίμημα για την επιθετικότητά του στο εξωτερικό και την καταστολή στο εσωτερικό».

«Σήμερα, αυτή είναι μόνο η αρχή», λέει ο εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, σχολιάζοντας τις κυρώσεις στη Ρωσία για τον θάνατο του Ναβάλνι, τονίζοντας ότι «αναμένουμε περισσότερες» ενέργειες αργότερα σε σχέση με το θέμα. Ως συγκεκριμένη «απάντηση» στον θάνατο του Ναβάλνι, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έβαλε στο στόχαστρο τρεις Ρώσους αξιωματούχους που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, συνδέονται με τον θάνατό του, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή διευθυντή της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας, ο οποίος προήχθη από τον Πούτιν στον βαθμό του συνταγματάρχη τη Δευτέρα, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Ναβάλνι.

Οι κυρώσεις απαγορεύουν στους αξιωματούχους να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ και εμποδίζουν την πρόσβαση σε ακίνητα που ανήκουν στις ΗΠΑ. Αλλά φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολικές, δεδομένου ότι οι αξιωματούχοι είναι απίθανο να ταξιδέψουν ή να έχουν περιουσιακά στοιχεία ή οικογένεια στη Δύση.

