ΣΥΡΙΖΑ: Φλαμπουράρης υπέρ Γεροβασίλη: “Η εμπειρία συμβαδίζει με την τόλμη”

Τι είπε ο πρώην υπουργός και άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα, λίγη ώρα πριν ανέβει στο βήμα του Συνεδρίου ο Στέφανος Κασσελάκης.

Θέση ανοιχτά υπέρ της Όλγας Γεροβασίλη έλαβε κατά την τοποθέτησή του στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέκος Φλαμπουράρης.

Μιλώντας συνήθως σε κρίσιμες στιγμές για το κόμμα, «απέναντί μας έχουμε μια καταστροφική κυρίαρχη Δεξιά, κάτι που και εμείς το επιτρέψαμε και πρέπει να τεθούμε επικεφαλής του μετώπου που θα την ανατρέψουμε» σημείωσε ο κ. Φλαμπουράρης, εκτιμώντας πως «βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι».

«Είμαστε σύντροφοι και όχι αντίπαλοι και ανταγωνιστές» σημείωσε ο πρώην Υπουργός και δήλωσε «περήφανος για την κυβέρνηση της Αριστεράς με μπροστάρη πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

«Ας παλέψουμε λοιπόν όλοι μαζί για το δίκιο και το εφικτό» σημείωσε ο κ. Φλαμπουράρης.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «αν γίνουν εκλογές με τις αναγκαίες καταστατικές δημοκρατικές διαδικασίες (...) θα στηρίξω τη φίλη μου, συντρόφισσα μου Όλγα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Υπουργός Επικρατείας, «γιατί πιστεύω ότι τούτη την κρίσιμη ώρα η εμπειρία πρέπει να συμβαδίζει με την τόλμη. Και τα δύο αυτά, τα έχει η Όλγα», κατέληξε.

