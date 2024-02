Αθλητικά

Ρονάλντο: Η φωτογραφία με τον γιο του και τα ... βαμμένα νύχια του (εικόνες)

Γιατί ο Πορτογάλος σταρ βάφει τα νύχια του μαύρα. Δείτε τον να ποζάρει μαζί με τον γιο του.

Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση του Πορτογάλου σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, Κριστιάνο Ρονάλντο, στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην φωτογραφία που "ανέβασε" ο Πορτογάλος, ποζάρει χωρίς μπλούζα αγκαλιά με τον γιο του, μετά από γυμναστική.

Τόσο ο πατέρας όσο και ο Ρονάλντο Τζούνιορ, δείχνουν το σώμα τους και τους... αμέτρητους κοιλιακούς του.

Αυτό που τραβάει την προσοχή όμως είναι τα πόδια του Κριστιάνο, αφού τα νύχια του αθλητή είναι... βαμμένα μαύρα.

Υπάρχει βέβαια εξήγηση πίσω από αυτό αφού ο Ρονάλντο ακολουθεί το παράδειγμα του Μάικ Τάισον και άλλων αθλητών του MMA αλλά και του NBA, όπου βάφουν τα νύχια τους ή τα καλύπτουν με μαύρες ταινίες, προκειμένου να αποφύγουν την ανάπτυξη μυκήτων από τον ιδρώτα.

Η συγκεκριμένη τακτική βοηθάει επίσης και στο να μην σπάνε τα νύχια

Η πρώτη φορά που ο Πορτογάλος είχε εμφανιστεί με βαμμένα νύχια, ήταν το 2010 κατά την διάρκεια διακοπών στην Νέα Υόρκη.

