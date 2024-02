Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Η πανσέληνος έγινε στoυς Ιχθύες με την Παρθένο. Ένα πρόσωπο κύρους αφού γίνεται η πανσέληνος αυτή θα φέρει μια αναστάτωση γενικότερα, μπορεί να φέρει αναστατώσεις σε γενικές γραμμές και στα κράτη και στην ζωή μας», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως είπε η αστρολόγος, «σε ότι αφορά την εβδομάδα που ξεκινά, μπορει να προωθηθούν τα σχέδια μας, όμως στο τέλος της εβδομάδας. Γύρω στις 9 του Μαρτίου, ο Άρης που είναι ο θεός του πολέμου και ο Ουρανός που φέρνει το απρόβλεπτο, θα φέρουν αναταραχές ανά τον κόσμο».

Η Λίτσα Πατέρα είπε ακόμη ότι «ο Δίας μπορεί να καθυστερήσει λίγο τα σχέδια μας και πρέπει να προσέχουμε».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Διαβάστε ακόμη:

ΣΥΡΙΖΑ: Το Συνέδριο είπε “όχι” σε εκλογές για Πρόεδρο

Πανσέληνος: Το “Φεγγάρι του Χιονιού” στην Ακρόπολη (εικόνες)

Παλαιό Φάληρο - ηλεκτροπληξία: Δημοσιογράφος ο νεκρός