Αγία Βαρβάρα: Στον εισαγγελέα ο πεθερός που σκότωσε τον γαμπρό του (βίντεο)

Τι ισχυρίστηκε ο 69χρονος για τα αίτια της πράξης του. Τι λέει ο γιος του, που τυγχάνει αστυνομικός και ζούσε στο ίδιο κτήριο.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε αργά το πρωί της Κυριακής ο 69χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι το Σάββατο σκότωσε τον 57χρονο γιατρό γαμπρό του και πατέρα τριών παιδιών, πυροβολώντας τον με κυνηγετική καραμπίνα στην Αγία Βαρβάρα Αττικής μπροστά στην ανήλικη εγγονή του.

Ο 69χρονος ομολόγησε την πράξη και ισχυρίστηκε πως το έκανε διότι ο γαμπρός του φερόταν άσχημα στην κόρη του. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατηγορούμενος και θύμα έμεναν στο ίδιο οικογενειακό σπίτι και συγκεκριμένα στο ισόγειο έμεναν τα πεθερικά, στον 1ο όροφο η κόρη με τον σύζυγό της και στον 2ο ο γιος του κατηγορούμενου.

Όπως κατέθεσε ο γιος αυτός, το Σάββατο το απόγευμα ο γαμπρός του τον παρακάλεσε να μείνει για λίγο με δύο από τα παιδιά του, ώστε να λείψει για να πάρει την κόρη του από κάποια δραστηριότητα. Παράλληλα στο ισόγειο προέκυψε και πάλι κάποια φιλονικία με τον πεθερό της οικογένειας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία όταν ο πατέρας επέστρεψε στο σπίτι, ο 69χρονος τον περίμενε στην αυλή και μπροστά στα μάτια του κοριτσιού, τον πυροβόλησε δύο φορές με την καραμπίνα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Αμέσως μετά ο δράστης έφυγε με την καραμπίνα στα χέρια και πήγε πεζή στο Αστυνομικό Τμήμα για να παραδοθεί φωνάζοντας «εγώ είμαι παλικάρι, πάω να παραδοθώ». Καθ’ οδόν τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί από τον γιο του, και τον συνέλαβαν.

Τους ισχυρισμούς του πεθερού διαψεύδει πάντως κατηγορηματικά ο γιος του, ο οποίος τυγχάνει αστυνομικός και κατέθεσε στην Αστυνομία ότι οι γονείς του είχαν εμμονή με την ιδέα πως η αδελφή του δεν περνούσε καλά με το θύμα, ότι η ιδέα αυτή δεν ήταν αλήθεια και ότι το ζευγάρι είχε μια αρμονική σχέση χωρίς καυγάδες ούτε προστριβές.

