Δένδιας: Στις Ευρωεκλογές θέλω την Κρήτη “ακόμα πιο μπλε” (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλώντας στο κομματικό ακροατήριο στο Ρέθυμνο ενόψει των ευρωεκλογών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη το βράδυ του Σαββάτου 24.02 σε εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ρεθύμνης της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκδήλωση παρέστη επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο Υπουργός ανέφερε:

«Φίλες και φίλοι, Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι απόψε εδώ στο Ρέθυμνο.

Κατ’ αρχήν, θέλω να σας μεταφέρω τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του 4ου Κρητικού Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με πήρε τηλέφωνο από το Κατάρ το πρωί. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε απόψε εδώ, αλλά θα μου επιτρέψετε Νεοδημοκράτες, Νεοδημοκράτισσες, Οννεδίτες, Οννεδίτισσες, Δαπίτες, Δαπίτισσες, πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΔΕΕΠ, της Νομαρχιακής όπως λέγαμε εμείς παλιά, τον Μανώλη Φουρφουλάκη. Πάντα έχει την καλοσύνη να λέει καλές κουβέντες για μένα και κρατάει εδώ το τιμόνι της κομματικής οργάνωσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον συνεργάτη μου, στενό μου φίλο πια, τον εξαιρετικό Βουλευτή σας, αλλά και εξαιρετικό Υφυπουργό Άμυνας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είμαι και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε και μια μικρή εξαίρεση, για μια γυναίκα που δεν είναι πολιτικός, αλλά στάθηκε και στέκεται δίπλα σε πολιτικούς και βοηθάει τον Γιάννη. Τη μητέρα του, την κυρία Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Το ξέρετε, αλλά η Κρήτη είναι ένας πολύ σημαντικός τόπος. Κατ’ αρχάς είναι ένας πολύ σημαντικός τόπος πολιτιστικά. Φτιάξατε τον Μινωικό πολιτισμό όταν ακόμα η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν σε αρχαϊκό επίπεδο. Περάσατε στην κλασική εποχή, στην ελληνική μυθολογία το ότι γεννήθηκε ο Δίας εδώ στο Ρέθυμνο και μετά πήγε στο Λασίθ. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει το ρόλο της Κρήτης στο ελληνικό γίγνεσθαι.

Η μυθολογία είναι η προβολή του συλλογικού μας υποσυνείδητου, αλλά και του συλλογικού μας συνειδητού. Άρα, είσαστε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον ελληνικό πολιτισμό στην πορεία μας, στην ιστορία μας.

Αλλά επίσης είστε κάτι το πολύ εξαιρετικό και γεωπολιτικά. Αρκεί να κοιτάξεις τον χάρτη Πρόεδρε να δεις την Κρήτη σαν αεροπλανοφόρο. Λέω πάντα για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δύο βάσεις στον πλανήτη δεν μπορούν να αφήσουν ποτέ και οι δύο αρχίζουν από Σ. Η μία λέγεται Soubic Bay και είναι στις Φιλιππίνες, η άλλη λέγεται Σούδα και ξέρετε πολύ καλά πού είναι.

Είναι τα δύο μόνα μέρη που μπορούν εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επισκευάζουν αεροπλανοφόρο. Αλλά και για την πατρίδα μας την Ελλάδα η Κρήτη έχει μια τεράστια γεωπολιτική σημασία.

Και είναι ένας από τους λόγους που ήμουν χθες στα Χανιά και σήμερα ήμουν στη ΣΕΑΠ, για να δω με τα μάτια μου, να διαπιστώσω πως οι Ένοπλες Δυνάμεις φρουρούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας.

Υπάρχει όμως εκτός από τον πολιτισμό και τη γεωπολιτική σημασία, και κάτι τρίτο. Θέλω να σας το εξομολογηθώ. Εγώ ήρθα για πρώτη φορά στην Κρήτη στη ζωή μου ως μαθητής. Κάναμε τη σχολική μας εκδρομή. Ξαναήρθα σε διάφορες προεκλογικές εκστρατείες των αρχηγών της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά, σας το λέω τίμια και από την καρδιά μου, αυτό που κάνατε στις τελευταίες δύο εκλογές, να δούμε την Κρήτη «μπλε», δεν το περίμενα ότι θα δω στη ζωή μου και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για αυτό!

Και ξέρετε Οννεδίτισσες και Οννεδίτες, όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, όταν αγαπάει κάτι και το βλέπει να αναπτύσσεται, θέλει και αυτός να συμμετέχει σε αυτό και η ζωή ήταν πολύ καλή μαζί μου. Εγώ τον τόπο μου τον αγαπάω. Καθαρές κουβέντες. Αλλά, σας θαυμάζω και είμαι πολύ τυχερός διότι η κόρη μου παντρεύτηκε Ρεθυμνιώτη και οι συγγενείς μου, ο Μανώλης και η Χρυσούλα κάθονται πίσω εδώ. Είσαστε και εσείς ένα κομμάτι από τη ζωή μου.

Έρχομαι τώρα στα πιο «στενά» πολιτικά. Η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, κλήθηκε να χειριστεί τις τύχες του τόπου σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Βγήκαμε από μια κρίση 10 χρόνων. Έπρεπε να ανοίξουμε περπατησιά, να προλάβουμε αυτά που είχαμε αφήσει πίσω επί 10 χρόνια. Και ανατέθηκε από τον ελληνικό λαό αυτή η μεγάλη ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια τη χώρα σε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, κάλυψε κενά που είχε αφήσει η κρίση και η κακή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημιούργησε ελπίδες στην κοινωνία. Αποκατέστησε το κύρος μας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έφερε επενδύσεις στον τόπο. Αυξήθηκε ο τουρισμός. Μεγαλώσαμε κατά πολύ το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα.

Είχα τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή ως Υπουργός Εξωτερικών στην προηγούμενη Κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπογράψω κατ’ αρχάς τις δύο συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τις δύο συμφωνίες που έφεραν την Αλεξανδρούπολη και τη Βόρεια Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Δεν υπήρχαν μέχρι τότε.

Να υπογράψω επίσης τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Γαλλία. Να υπογράψω τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Θέλω να σας θυμίσω, το λέω πάντα και δεν θα το ξεχάσουμε και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ, ότι στην κρίση του 2020 τα Εμιρατινά F-16 είχαν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο στα Χανιά και μάλιστα ούτε σε υπόστεγα, έξω για να φαίνονται από τους δορυφόρους.

Και πέρα από αυτό, υπέγραψα τις μόνες δύο συμφωνίες που έχει υπογράψει στα 200 χρόνια της ιστορίας της η Ελλάδα για τις αποκλειστικές οικονομικέ ζώνες, με την Ιταλία και με την Αίγυπτο που προστατεύσανε τον θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας.

Και είχαμε και τη μεγάλη τύχη να δούμε την πατρίδα μας, την επικράτεια όπως ήταν η νομική έκφραση, να μεγαλώνει για πρώτη φορά από το 1947 με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, από τα 6 στα 12 μίλια. Και αυτά όλα είναι επιτεύγματα της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι επιτεύγματα της ελληνικής κοινωνίας.

Και όπως είπε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πριν, σε όλη αυτή την προσπάθεια ένα πράγμα είναι σημαντικό, ότι δεν χάσαμε και δεν πρέπει να χάσουμε το λαϊκό μας χαρακτήρα. Διότι μας λέει η αντιπολίτευση «νεοφιλελεύθερους», μας λέει ότι είμαστε εργαλεία του Κεφαλαίου. Τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχετε ακούσει πολλές φορές, ιδίως τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ τα ακούνε στα πανεπιστήμια.

Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι και πρέπει να παραμείνει το μεγάλο λαϊκό κόμμα, το κόμμα του αγρότη, ακόμα και του μικρού αγρότη, το κόμμα του νοικοκύρη, το κόμμα του μαγαζάτορα, του μικρού μαγαζάτορα. Το κόμμα του μικρομεσαίου, το κόμμα του ανθρώπου που σηκώνεται το πρωί και μάχεται για το ψωμί του και μάχεται για τον επιούσιο.

Η Νέα Δημοκρατία πρέπει πάντα να στέκεται δίπλα σε αυτόν. Πρέπει πάντα να είναι σε επαφή με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Μόνο έτσι η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει την πολιτική της κυριαρχία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και πράγματι στους δύσκολους καιρούς που πέρασαν η Νέα Δημοκρατία τον έπαιξε αυτό το ρόλο. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε δίπλα στους αδύναμους.

Πολλοί μας λένε ότι ήταν «επιδοματική πολιτική». Η πολιτική αυτή ήταν απαραίτητη για να μπορέσει η κοινωνία να σταθεί στα πόδια της. Για να μπορέσει η κοινωνία να ξεπεράσει την κρίση του κορονοϊού, για να μην διαλύσει ο κοινωνικός ιστός, διότι αυτό που κινδυνεύσαμε να πάθουμε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης δεν ήταν μόνο να καταστραφεί η οικονομία. Ήταν να διαλυθεί ο κοινωνικός μας ιστός.

Αν δεν υπήρχε η ελληνική οικογένεια που ο παππούς, ένα μικρό κομμάτι της μικρής σύνταξής του το έδινε στον εγγονό του, στην εγγονή του για να επιβιώσουν, δεν θα είχαμε γλιτώσει. Δεν σωθήκαμε από τις συνταγές των Βρυξελλών και από τις συνταγές των Γερμανών. Σωθήκαμε γιατί ο δικός μας κοινωνικός ιστός, ο κοινωνικός ιστός που έχει εξασφαλίσει η ιστορία μας και το κοινωνικό μας πρότυπο – και εδώ στην Κρήτη την ελληνική οικογένεια την ξέρετε πολύ καλά και ξέρετε πώς λειτουργεί- μας έσωσε. Το ότι σταθήκαμε δίπλα, ώμο με ώμο, ο ένας στον άλλον, και βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον μέσα στην οικογένεια.

Δεν αφήσαμε την οικογένεια να καταρρεύσει και δεν αφήσαμε έτσι την κοινωνία να καταρρεύσει. Άρα, λοιπόν, θυμίζω ότι είμαστε το μεγάλο λαϊκό κόμμα, όπως θυμίζω και τον ρόλο της μεγάλης ελληνικής οικογένειας.

Έρχομαι τώρα στον ρόλο που ανέθεσε ο πρωθυπουργός σε μένα και τον Γιάννη Κεφαλογιάννη να υπηρετούμε σε αυτή την κυβέρνηση. Να υπηρετούμε, ίσως, το πιο ιερό πράγμα που υπάρχει. Της άμυνα της πατρίδας μας. Δηλαδή, την απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική μας ανεξαρτησία, για την κυριαρχία μας, για τα δικαιώματά μας, για την ύπαρξή μας στο τέλος της μέρας.

Γιατί νομίζω εδώ, στην Κρήτη, ίσως καλύτερα από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αν δεν μπορείς να υπερασπίσεις εσύ το σπίτι σου, δεν μπορείς να περιμένεις από κανέναν άλλον να έρθει να το σώσει για σένα.

Πρέπει πρώτα να μπορείς εσύ να κάνεις την δουλειά για να απευθυνθείς στους συμμάχους και στους φίλους σου.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο ρόλος των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ πριν σας διάβασε την Ιδρυτική Διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, που συμπληρώνει ξέρετε, 50 χρόνια ζωής. Θα το γιορτάζουμε και θα το γιορτάζουμε με την Κρήτη «μπλε». Μην το ξεχνάμε αυτό! Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αν ζούσε δεν θα πίστευε ποτέ ότι μια μέρα θα έβλεπε την Κρήτη «μπλε».

Αλλά πρέπει να θυμόμαστε, φίλες και φίλοι, αυτό το κομμάτι της διακήρυξης. Και τι λέει; Δεν λέει απλώς για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Λέει για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Και μάλιστα σε καιρούς όπως οι τωρινοί, που έχουν αλλάξει όλα στον κόσμο.

Διότι όταν μπήκαμε στον 21ο αιώνα, ξέρετε, όλοι, όλη η ανθρωπότητα, μπήκαμε λίγο ανέμελοι. Νομίζαμε ότι πια η ειρήνη, η δημοκρατία, η ελεύθερη οικονομία, είναι κεκτημένα και αυτά θα υπάρχουν πάντα. Δεν έγινε έτσι. Και αυτή την στιγμή που μιλάμε υπάρχει πόλεμος στον βορρά. Σαν σήμερα συμπληρώνονται δυο χρόνια από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Υπάρχει πόλεμος στο νοτιοανατολικά μας. Στην Γάζα.

Υπάρχει χάος στην υποσαχάρια Αφρική. Υπάρχουν δυο διαλυμένα κράτη, η Λιβύη και η Συρία, στις όχθες της Μεσογείου.

Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία απαιτείται να έχουμε ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις και σε λίγες μέρες η φρεγάτα μας, η ΥΔΡΑ, θα φύγει από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας και θα πάει στην Ερυθρά Θάλασσα. Και θέλω να εξηγήσω για άλλη μια φορά γιατί η ΥΔΡΑ θα πάει εκεί. Η ΥΔΡΑ δεν θα πάει εκεί γιατί μας το ζήτησε κάποιος ξένος. Άλλωστε εγώ ήμουν στο Συμβούλιο Υπουργών Εθνικής Άμυνας της ΕΕ που πρότεινα και πέτυχα να έχουμε το γενικό Στρατηγείο και τη γενική διεύθυνση αυτής της επιχείρησης που έχει ελληνικό όνομα, ΑΣΠΙΔΕΣ, στη Λάρισα. Θα πάει για να προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα πρώτα.

Όσοι εδώ πάτε στο σούπερ μάρκετ, σας παρακαλώ κοιτάξτε την τιμή από τα διάφορα είδη και θα δείτε από ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία στην Ερυθρά Θάλασσα, διάφορα είδη έχουν ανέβει 10% – 20% – 30%. Γιατί όταν το βαπόρι με το κοντέινερ πρέπει να κάνει όλο τον κύκλο της Αφρικής, εμείς πληρώνουμε, ο καθένας και η κάθε μια από εσάς πληρώνετε. Δεν πληρώνουν ούτε οι Χούθι ούτε κάποιοι άλλοι. Και επίσης, όταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και στα λιμάνια μας μειώνεται κατά 60% και 70%, εμείς πληρώνουμε. Η γεωπολιτική και κομβική αξία της χώρας μας μηδενίζεται. Πρέπει να θυμόμαστε τι σημαίνει κάθε κρίση. Και όταν και αν κλείσει το Σουέζ, η μείωση της γεωπολιτικής αξίας της πατρίδας μας, εμάς χτυπάει.

Και κάτι άλλο: Ποιος είναι αυτός που έχει συμφέρον να υπάρχει αμυντικός βραχίονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια είναι η χώρα, πέρα από όλες τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, που κινδυνεύει πιο πολύ; Ποια είναι η χώρα που έχει δίπλα της γείτονα που αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο και που αμφισβητεί την κυριαρχία της και που αμφισβητεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Κοινώς, ποια χώρα θέλει να δημιουργηθεί πιο γρήγορα αμυντικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και άρα, όταν θέλεις κάτι, πώς μπορείς να το δημιουργήσεις αν εσύ δεν συμμετέχεις και δεν πρωτοπορήσεις σε αυτό; Λέω πάντα ότι η λογική «Μπράβο Κολονέλο» δεν ισχύει πια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά είμαι πολύ περήφανος που θα πάω να χαιρετήσω το πλήρωμα της ΥΔΡΑΣ και θα τους ευχηθώ καλή τύχη στην εθνική αποστολή τους.

Γιατί η ΥΔΡΑ πλέει υπό την Ευρωπαϊκή Σημαία, αλλά πλέει και υπό την Ελληνική Σημαία και θα πάει και την Ελληνική Σημαία στην Ερυθρά Θάλασσα για να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα της κάθε μιας και του καθενός από εμάς, με υπερηφάνεια και με αυτοπεποίθηση.

Έρχομαι τώρα, δεν θα μιλήσω πολύ γιατί θέλω να βρω καιρό να περάσω και να χαιρετίσω την καθεμιά και τον καθένα από εσάς. Και η αλήθεια είναι όταν είπα ότι θα το κάνω δεν υπολόγιζα ότι είσαστε τόσοι πολλοί, αλλά αφού το είπα θα γίνει. Άλλη φορά θα ρωτάω πόσοι θα είναι στην αίθουσα!

Φίλες και φίλοι, σας είπα πριν ότι έχουν αλλάξει όλα. Πρέπει να αλλάξουμε και εμείς και πρέπει να αλλάξουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις μας.

Έχουμε βάλει λοιπόν ένα πρόγραμμα με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, μαζί με τη νέα ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ενός γρήγορου εκσυγχρονισμού. Πρώτα θα αλλάξουμε τη δομή και μαζί με τη δομή, μετά, θα επιλέξουμε τα νέα οπλικά συστήματα που θα μπορούν να υπηρετήσουν αυτή τη νέα δομή.

Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά πράγματα. Σε λίγο καιρό θα έρθει και θα πλέει στις θάλασσές μας, θα τη δείτε, η πιο σύγχρονη φρεγάτα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο «Κίμωνας». Και μετά από τον «Κίμωνα» θα ακολουθήσουν άλλες δύο, ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίωνας», οι τρεις Belharra. Ξαναλέω τα πιο σύγχρονα πλοία αυτής της κλάσης που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Και στους ουρανούς πετάνε τα Rafale που μόλις αποκτήσαμε. Και πετάνε επίσης τα Viper, τα F-16 Viper. Με ένα από αυτά πέταξα εγώ εχθές πάνω από τους ουρανούς της Κρήτης και τους ουρανούς του Αιγαίου.

Και οφείλω να σας πω ότι πρόκειται για εξαιρετικό μέσο που εξασφαλίζει τη δύναμη αποτροπής της χώρας μας. Αλλά αυτά μόνα δεν φτάνουν, πρέπει να κάνουμε και άλλα. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και τη δική μας παραγωγική δυνατότητα. Έμαθα πριν ότι ένας φίλος φτιάχνει τις αρβύλες του ελληνικού στρατού. Χάρηκα με την καρδιά μου. Αλλά θέλω να φτιάξουμε και άλλα πράγματα.

Θέλω να πάψει η νοοτροπία να αγοράζουμε από το ράφι των ξένων και να πάμε στη λογική που άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει. Παράγουμε εμείς πρώτοι για τις αμυντικές μας ανάγκες. Και μπορούμε να παράγουμε καινοτόμα προϊόντα χαμηλής αξίας και μεγάλης πολλαπλασιαστικής ισχύος. Και τα πανεπιστήμιά μας και οι start up εταιρίες μας και οι στρατιωτικές μας σχολές έχουν πληθώρα ανθρώπινου ταλέντου που μπορούν να δημιουργήσουν προϊόντα νέας τεχνολογίας.

Λέω πάντα ότι η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα ζηλευτό επίπεδο στην παραγωγή drones. Αλλά εμείς γιατί όχι; Ένας απλός λόγος υπάρχει. Γιατί δεν ασχοληθήκαμε. Οι δύο καθηγητές του Μπαϊρακτάρ ήταν Έλληνες. Είχαμε και τη γνώση και τη δυνατότητα. Τη διάθεση δεν είχαμε.

Αυτό θα το καλύψουμε σε λίγες μέρες. Έρχεται στην Βουλή ένα νομοθέτημα για την καινοτομία. Που θα δείξει όλο τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε και θα παράξουμε καινοτόμα προϊόντα για την άμυνα της χώρας μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι μια άλλη μικρή χώρα της περιοχής μας, το Ισραήλ, από μια αγροτική οικονομία κατάφερε και έγινε μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνάμεις στην πλανήτη σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Και έχουμε και εμείς το απαραίτητο ανθρώπινο κεφάλαιο για να τα κάνουμε αυτά.

Πέρα από αυτά, πήγα και στη ΣΕΑΠ σήμερα το πρωί, όπου αποφοίτησα. Πήγα και θυμήθηκα τα παλιά. Μάλιστα, μου έκανε εντύπωση, με το που πήγα, υπήρχε το άγημα, ξέρετε, εμβατήριο, εμβατήριο επιθεωρήσεως. «Παρουσιάστε!». Ωραία όλα.

Θυμήθηκα την τελευταία φορά που είχα περάσει την πόρτα όχι μόνο δεν είχε εμβατήριο, αλλά μου φωνάζανε «ψάρακλα έλα εδώ!». Αλλά πέρασε ο καιρός…

Πρέπει να αλλάξουμε, φίλες και φίλοι, την θητεία. Τον τρόπο που τα παιδιά μας υπηρετούν την πατρίδα. Κατ’ αρχήν έχουν ακουστεί, και αυτό το λέω σε σας, στους ΟΝΝΕΔίτες και στις ΟΝΝΕΔίτισσες κυρίως, έχουν ακουστεί πολλά για επαγγελματικό στρατό. Σας λέω, όχι! Όχι!!Εμείς οι Έλληνες πιστεύουμε στον στρατό των πολιτών. Στην υποχρέωση, στο καθήκον και στη χαρά του καθενός να υπηρετεί την πατρίδα μας. Το κάθε παιδί να φοράει την στολή του Έλληνα στρατιώτη και να υπηρετεί την πατρίδα. Και η δική μας υποχρέωση είναι αυτή, τη θητεία να την κάνουμε μια χρήσιμη περίοδο στην ζωή σας. Θα πάω στην Φινλανδία μεθαύριο για να αντιγράψουμε το μοντέλο τους. Πώς μπορείς μέσα σε 9 μήνες να δημιουργείς στρατιώτες, ναύτες, αεροπόρους, ικανούς να υπηρετήσουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

Να μάθουν ψηφιακές δεξιότητες και να μάθουν και πράγματα που θα είναι χρήσιμα στην ζωή τους, έξω από τον στρατό. Που θα τους εξασφαλίσουν μετά μια καλύτερη επαγγελματική ζωή. Και επίσης να μπορούν σε θεωρητική βάση – γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα θέλουν να γυρίζουν- σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να εκπαιδεύονται μαζί με τις μονάδες τους. Γιατί, φίλες και φίλοι, κοιτάξτε τους αριθμούς στο τέλος της ημέρας. Είμαστε 10.000.000 και απέναντι μας έχουμε περίπου 100.000.000.

Για να βγουν τα νούμερα θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή, δυνατή εφεδρεία. Και αυτό θα το καταφέρουμε.

Και επίσης, να βελτιώσουμε τις συνθήκες των μονίμων στελεχών μας.

Έχετε πολλά μόνιμα στελέχη εδώ, στην περιοχή. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι μισθοί που δίνουμε στα μόνιμα στελέχη μας δεν είναι οι μισθοί που πρέπει. Είναι μόνο οι μισθοί που μπορούμε, αλλά όχι αυτοί που τους πρέπει. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε όλοι να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής τους. Και ξεκινάμε σε λίγες μέρες – μάλιστα θα ξεκινήσουμε από τον Έβρο – μια τεράστια προσπάθεια να φτιάξουμε σπίτια για όλα τα στελέχη μας. Για όλα τα επαγγελματικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας.

Έχουμε σχεδιάσει στην πρώτη φάση ένα πρόγραμμα 1. 400 κατοικιών, από αυτές μέχρι το ’26 θα έχουμε κατασκευάσει τις 700 καταρχήν στα νησιά και στον Έβρο, μετά θα έρθουμε στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής τους. Να μην χρειάζεται να πληρώνουν τα υψηλότατα ενοίκια που ζητάει η αγορά σήμερα από κάποιον που θέλει να νοικιάσει ένα σπίτι.

Φανταστείτε τον αξιωματικό που πάει στη Ρόδο ή στην Κω ή στη Μύκονο να βρει σπίτι για την οικογένειά του με ένα μισθό 1.000, 1.100, 1.200, 1.500 ευρώ. Του οφείλουμε κάτι παραπάνω από αυτό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.

Έρχομαι λίγο εδώ στην Κρήτη. Το ξέρετε ότι «ήμουν νιος και γέρασα», ακούω από μικρό παιδί για αυτόν τον Βόρειο Άξονα. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να τον δούμε αυτόν τον Βόρειο Άξονα.

2,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για να γίνει επιτέλους αυτό το οδικό έργο το οποίο είναι απαραίτητο για την Κρήτη. Και δεν είναι απαραίτητο μόνο για την οικονομική σας ζωή. Είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν ξέρω πόσα δυστυχήματα, έχω ακούσει κι εγώ από μακριά, φανταστείτε εσείς από κοντά, έχουν γίνει σε αυτό το οδικό δίκτυο που δεν αντέχει σε καμιά κριτική. 303 χιλιόμετρα, είναι υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι μέχρι το 2030, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί.

Το άλλο μεγάλο έργο που είναι απαραίτητο: Προσγειώθηκε σήμερα στο Καστέλλι επίτηδες, για να δω την τοποθεσία για το νέο αεροδρόμιο, το οποίο θα δώσει μια αναπτυξιακή έκρηξη στην Κρήτη.

Και βεβαίως, εδώ στο Ρέθυμνο, το φράγμα Πλατύ Ποταμός. Ένα έργο 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα βοηθήσει την ύδρευση και του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Γιατί πέρα από τα μεγάλα έργα πρέπει να κοιτάμε και την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Φίλες και φίλοι, σας κούρασα. Αλλά ήθελα να σας πω πέντε πράγματα για το τι γίνεται στον τόπο, τι προσπαθούμε να κάνουμε.

Θέλω καταλήγοντας και πάλι να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, να σας πω ότι είμαστε περήφανοι για εσάς, την καθεμιά και τον καθένα από εσάς, για αυτό που κάνατε για την παράταξη, που κάνατε τον τόπο σας «μπλε», αλλά και για αυτό που κάνετε για την Ελλάδα, γιατί αυτό τελικά βοηθάει τη χώρα.

Και να σας πω ότι η Κυβέρνηση θα είναι επίσης δίπλα σας και μαζί σας. Και να σας ζητήσω τη στήριξή σας στη νέα εκλογική μάχη που έρχεται, στις ευρωεκλογές, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο η Κρήτη να γίνει πια ένα πολύ-πολύ βαθύ «μπλε». Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Πρόεδρε, ελπίζω να με καλέσετε πάλι, για εμένα είναι πάντα χαρά να σας βλέπω».

