Στίβος: 19χρονος κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού

Ο Κρίστοφερ Μοράλες Γουίλιαμς από τον Καναδά, είναι δευτεροετής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια.

Ο 19χρονος Καναδός, Κρίστοφερ Μοράλες Γουίλιαμς, κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα κλειστού στίβου, κατά την διάρκεια του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος SEC (Νοτιοανατολικής Αμερικής), που διεξήχθη στην πόλη Φαγιέτβιλ του Αρκάνσας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο Μοράλες Γουίλιαμς, κάλυψε την απόσταση σε 44 δευτερόλεπτα και 49 εκατοστά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ, που ήταν 44.52 και το είχε σημειώσει το 2018, ο Αμερικανός, Μάικλ Νόρμαν, επίσης κατά την διάρκεια του πανεπιστημιακού πρωταθλήματος.

Ο νεαρός δρομέας, είναι δευτεροετής στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και άρχισε την χρονιά στον κλειστό στίβο με 47.42, ενώ δεν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, που έγινε τον περασμένο Αύγουστο στην Βουδαπέστη.

