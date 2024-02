Αθλητικά

Οπαδική βία: Επεισόδια στο ματς Διαγόρας Ρόδου - Παναχαϊκή (βίντεο - ντοκουμέντο)

Αποκλειστικά πλάνα του ΑΝΤ1 από τις επιθέσεις και ζημίες που ακολούθησαν μετά το ματς. Τι λέει η Παναχαϊκή.

Στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Super League 2, η Παναχαϊκή πήρε την εκτός έδρας νίκη κόντρα στον Διαγόρα Ρόδου, με τον Πατρινό και τον Καραγιάννη να βρίσκουν δίχτυα. Το μόνο που κατάφεραν οι Ροδίτες ήταν να μειώσουν με τον Μανιά στο δεύτερο μέρος (1-2).

Όπως φαίνεται όμως στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, μετά τη λήξη του ματς ακολούθησαν επεισόδια επιθέσεων και οπαδικής βίας με πρωταγωνιστές κυρίως τους οπαδούς του Διαγόρα.

Παράλληλα, η Παναχαϊκή προχώρησε σε πολύ σοβαρές καταγγελίες. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι γνωστοποίησαν μέσω των social media πως οι παίκτες της ομάδας εγκλωβίστηκαν στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου, από εξαγριωμένο κόσμο, ενώ επίσης επισήμαναν πως ο αρμόδιος της ΔΕΑΒ αρνείτο να καλέσει εισαγγελέα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η Παναχαϊκή:

«H ΠΑΕ Παναχαϊκή καταγγέλλει τον εγκλωβισμό των παικτών μας στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου, από εξαγριωμένο κόσμο, που αντιδρά με αυτόν τον βίαιο τρόπο στη νίκη μας με σκορ 1-2. Για την αντιμετώπιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, η ΠΑΕ Παναχαϊκή έχει ζητήσει την παρέμβαση εισαγγελέα από τον αρμόδιο παράγοντα της ΔΕΑΒ, ο οποίος, δυστυχώς, και άγνωστο γιατί, αρνείται να τον καλέσει, με αποτέλεσμα η αποστολή της ομάδας μας και οι οπαδοί μας να έχουν εγκλωβιστεί στο γήπεδο!».

