ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Επέλαση των “ελαφιών” στη Φιλαδέλφεια

Ο "Greek Freak" έφτασε μία... ανάσα από το triple double και ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης των Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στη Φιλαδέλφεια οδηγώντας τους Μπακς σε άνετη νίκη, με 119-98, επί των Σίξερς. Ο "Greek Freak" έφτασε μία... ανάσα από το triple double, καθώς σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 12 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ.

Οι Μπακς προηγήθηκαν με διαφορά 21 πόντων στο ημίχρονο (69-48), με τους Λίλαρντ και Πόρτις να έχουν σημαντικό ρόλο στο σκοράρισμα των φιλοξενούμενων. Οι Σίξερς προσπάθησαν να επιστρέψουν μείωσαν στο -11 με τον Μάξεϊ να φτάνει τους 20 πόντους, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και οι Μπακς ξέφυγαν ξανά με +20.

Η ομάδα του Νικ Νερς δεν είχε τον Τζοέλ Εμπίντ, ενώ παραμένει τραυματίας και εκτός για το Μιλγουόκι ο Κρις Μίντλετον.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-35, 48-69, 82-95, 98-119

