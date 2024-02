Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 26 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Φωτεινής της Σαμαρείτιδος μεγαλομάρτυρος και των συν αυτή Μαρτύρων: Ανατολής, Βίκτωρος του στρατηλάτου, Ιησή, Κυριακής, Παρασκευής, Φωτίδος, Φωτεινού, Φώτως και Θεοκλήτου του φαρμάκου.

Σεβαστιανού δουκός και Χριστοδούλου. Ιωάννου του Κάλφα.

Οσίων Πορφυρίουεπισκόπου Γάζης του Θεσσαλονικέως και Νικολάου του «Κατοπινού».

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ανατολή, Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα, Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης, Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ. Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ

Η ανατολή του Ήλιου είναι στις 07:01 , η δύση του Ήλιου στις 18:14

Η Σελήνη είναι 16.4 ημερών.

Η αγία Φωτεινή καταγόταν από την Σαμαρειτική πόλη Σιχάρ. Τις πρώτες πληροφορίες για την αγία τις βρίσκουμε στο Δ` κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Μετά τη συνάντησή της και τη συνομιλία της στο φρέαρ του Ιακώβ, βαπτίσθηκε χριστιανή, έλαβε το όνομα Φωτεινή και αφοσιώθηκε στη διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική και τη Ρώμη. Εκεί με τους δύο γιους της και τις πέντε αδελφές της υπέστη μαρτυρικό θάνατο κατά την διάρκεια των φοβερών διωγμών του αυτοκράτορα Νέρωνα.



O άγιος Πορφύριος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη από πλούσια και αρχοντική οικογένεια. Μετά τις λαμπρές του θεολογικές και φιλοσοφικές σπουδές, αρνήθηκε την πλούσια και κοσμική ζωή και αποσύρθηκε αρχικά στα περίφημα μοναστήρια της Αιγύπτου και εν συνεχεία στα Ιεροσόλυμα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας και τέλος επίσκοπος Γάζας. Από τη θέση αυτή αποδόθηκε στον αγώνα καταπολέμησης των αιρετικών. Για να προστατεύσει το ποίμνιό του, δεν δίστασε να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη και να ζητήσει την συνδρομή των αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας. Εκεί συνάντησε και τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος τον συνέστησε στους βασιλείς και στήριξε με θέρμη το αίτημα του. Παρά τις αρχικές του αντιδράσεις ο βασιλιάς επείσθη και χορήγησε στο Πορφύριο βασιλικό διάταγμα, με το οποίο περιόριζε την δράση των ειδωλολατρών και των λοιπών αιρετικών και με βασιλική χορηγία ανήγειρε εκκλησίες εκεί, όπου προηγουμένως βρισκόταν ειδωλολατρικοί ναοί. Μετά από εικοσιτέσσερα χρόνια επισκοπικών αγώνων, εκοιμήθη οσιακά.

Πηγή: ecclesia.gr

